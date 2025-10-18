Свят

Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел"

18 октомври 2025, 12:02
Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"
Източник: iStock

К анцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес.

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел и че разпознаването му е приключило", посочи премиерската канцелария. Оттам добавиха, че "няма да има никакви компромиси и няма да бъдат пестени никакви усилия, докато не бъдат върнати телата на всички загинали заложници, до последното".

По-рано Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено снощи на Червения кръст в ивицата Газа.

Израел: Едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Информацията бе оповестена отново от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казваше в изявлението.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
