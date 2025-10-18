Израел идентифицира тялото на заложник, върнато от "Хамас"

К анцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес.

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел и че разпознаването му е приключило", посочи премиерската канцелария. Оттам добавиха, че "няма да има никакви компромиси и няма да бъдат пестени никакви усилия, докато не бъдат върнати телата на всички загинали заложници, до последното".

Hamas returns another hostage body to Israel but faces difficulties in locating remains of other hostages, considering thousands of Palestinian bodies buried under tonnes of rubble across Gaza. Ashraf Shannon has more pic.twitter.com/ZV4f4whYLO — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 18, 2025

По-рано Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено снощи на Червения кръст в ивицата Газа.

Израел: Едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Информацията бе оповестена отново от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казваше в изявлението.