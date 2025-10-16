Министърът на отбраната на Израел заплаши "Хамас" с "план за смазване"

И зраелският министър на отбраната заплаши да възобнови военните действия, ако "Хамас" не спазва споразумението за примирие в Газа.

Израел Кац заяви, че е наредил на военните да подготвят "план за смазване" на групировката в случай на подновяване на боевете, предаде АФП.

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

"Ако Хамас откаже да спази споразумението, Израел, в координация със Съединените щати, ще възобнови боевете и ще предприеме действия за пълното разгромяване на Хамас, за да промени реалността в Газа и да постигне всички цели на войната", се казва в изявление от офиса на Израел Кац.

Коментарите дойдоха, след като въоръженото крило на "Хамас" съобщи, че е предало всички тела, до които е имало достъп, и че ще са необходими специални съоръжения за изваждане, за да се достигне до повече тела, както е обещано в споразумението за примирие.

"Хамас" за споразумението с Израел: Не желаем прекратяването на огъня в Газа да се провали

Малко по-късно от ислямистката групировка заявиха, че са върнати останките на всички загинали заложници, до които имат достъп, а израелската армия заяви, че Червеният кръст е получил още две.

От 13 октомври, в рамките на споразумение за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, "Хамас" предаде на Израел 20 оцелели заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници, освободени от израелски затвори.

Преди двете тела да бъдат предадени в сряда късно вечерта, групировката вече беше върнала останките на седем от 28-те известни загинали заложници, заедно с осмо тяло, за което Израел каза, че не е на бивш заложник.

"Съпротивата изпълни ангажимента си по споразумението, като предаде всички живи израелски затворници, които се намираха под нейна опека, както и труповете, до които имаше достъп", написаха бригадите "Еззедин ал-Касам" в социалните мрежи.

"Що се отнася до останалите тела, за тяхното изваждане и изтегляне е необходимо специално оборудване. Полагаме големи усилия, за да приключим този въпрос", добавиха те.

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

Съобщението дойде, след като израелската армия съобщо, че „два ковчега с телата на загинали заложници“ са били предадени на Червения кръст и са на път към израелските сили в Ивицата Газа.

„Хамас" трябва да спази споразумението и да предприеме необходимите стъпки за връщането на всички заложници“, се казва в съвместно изявление на израелската армия и агенцията за сигурност.