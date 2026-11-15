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POLITICO: Кремъл може да скрие броя на загиналите, но не може да скрие гробовете

Москва засекретява статистика и съдебни дела, а независими журналисти документират имената на близо 283 000 руски войници, загинали във войната

15 ноември 2026, 10:21
POLITICO: Кремъл може да скрие броя на загиналите, но не може да скрие гробовете
Източник: БТА
  • Руските власти засилват ограниченията върху информацията за загиналите във войната в Украйна, като засекретяват статистически и съдебни данни, а десетки души са арестувани за документиране на военни гробове.
  • Независимият проект Russia 200 е установил поименно близо 283 000 загинали руски войници, докато оценки на британски и нидерландски служби сочат над 500 000 жертви.
  • Според журналисти и анализатори прикриването на загубите затруднява независимата проверка и улеснява набирането на нови войници, като същевременно ограничава обществената представа за цената на войната.

Докато войната в Украйна се проточва, Москва полага огромни усилия да потисне данните за жертвите, като закрива бази данни и преследва съдебно онези, които документират загиналите, Това посочва Дария Захарова за POLITICO.

Ето какво още пише тя:

През септември руски съд осъди мъж на средна възраст в Ярославъл на 14 години в наказателна колония, присъда, която обикновено се налага на едни от най-жестоките убийци в страната. Престъплението му? Че снимал надгробни плочи на руски войници, загинали в Украйна.

Докато Кремъл избягва да оповестява данни за жертвите на бойното поле, независими журналисти и активисти използват фотографията, за да документират действителния брой на загиналите във войната. Така те разкриват загуби, далеч надхвърлящи публично признатите от Москва.

„Нарастващият брой на гробовете, това със сигурност е гледка, която силно безпокои властите, защото им напомня за провала на войната на Путин. Толкова много хора са загинали“, заяви Ян К. Берендс от базирания в Германия Център за съвременна история „Лайбниц“.

През последните месеци руските власти отправиха предупреждения, че снимането на военни гробове може да доведе до доживотен затвор. Междувременно Федералната служба за сигурност (ФСБ) патрулира по гробищата в страната в търсене на нарушители. От лятото насам няколко десетки души в Русия са били арестувани. Официалното обвинение в тези закрити съдебни процеси е държавна измяна, по-конкретно сътрудничество с украинските разузнавателни служби.

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Загубите на Русия от началото на пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна са зашеметяващи. Базата данни Russia 200, създадена за проследяване на жертвите от независимото издание Mediazona и руската редакция на Би Би Си, съдържа имената на близо 283 000 загинали войници, включително подробности за обстоятелствата около смъртта им. Mediazona обаче, която използва информация от открити източници като публикации в социалните мрежи и съобщения в местни медии, не разполага с ресурсите и достъпа, необходими за документирането на всеки загинал на бойното поле.

Други организации оценяват броя на загиналите като значително по-висок. Британското външно министерство и нидерландските разузнавателни служби смятат, че руските загуби надхвърлят половин милион души, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви през юли, че 700 000 руски войници са загинали във войната в Украйна.

Дори най-скромните оценки за руските загуби в Украйна далеч надхвърлят броя на съветските жертви в Афганистан, конфликт, продължил почти десетилетие след началото си през 1979 г. И тогава, както и сега, Кремъл се стремял да прикрие истинската цена на войната.

На близките на загиналите в Афганистан било забранено да изписват върху надгробните плочи мястото, където са загинали техните роднини. „Не можеше по никакъв начин да отбележиш върху гроба, че човекът е загинал във войната“, заяви Джеф Джоунс, професор по история в Университета на Северна Каролина. „Някои роднини дори били принуждавани да организират погребенията през нощта, за да не привличат внимание“, добави той.

По-късно на близките било разрешено да изписват думите „загинал геройски при изпълнение на интернационалния си дълг“, но формулировката „загинал в Афганистан“ никога не била позволена.

В началото на войната в Украйна Кремъл не беше чак толкова потаен. През септември 2022 г., шест месеца след началото на пълномащабното нахлуване на Москва, министърът на отбраната Сергей Шойгу заяви, че в конфликта са загинали 5937 руски войници.

Оттогава официалните изявления за руските жертви са малко. С превръщането на „специалната военна операция“ в продължителен конфликт Москва засили усилията си да прикрива броя на загиналите, като закрива нови възможности за разследване пред всички, които се опитват да документират загубите.

През април 2024 г. говорител на Кремъл напомни на журналистите, че информацията за жертвите е „държавна тайна“ и че оповестяването на данни за загубите остава „изключителна прерогатива на Министерството на отбраната“.

По-късно същата година Росстат, официалната статистическа служба на Русия, ограничи достъпа до данните си за свръхсмъртността в страната. Тази информация беше достъпна от 90-те години на миналия век като част от либерализацията по време на перестройката и политиката на гласност.

Данните на Росстат бяха безценен източник за проверка на информацията за жертвите, както и за опровергаване на твърденията на правителството, казва Дмитрий Трешчанин, редактор в Mediazona и съавтор на проекта Russia 200.

Ето какво крие Русия за войната в Украйна

„Можем да преброим всички поименно, но някой от правителството винаги ще каже: „Това е фалшива информация“, заяви Трешчанин. „Но когато разполагате с официални данни, потвърждаващи нашите изчисления, нищо не може да се направи срещу тях“, допълни Трешчанин.

Москва ограничи и информацията за съдебните дела, свързани със загинали войници. В началото на 2025 г. руски журналисти забелязаха безпрецедентен скок в броя на съдебните дела за обявяване на войници за безследно изчезнали или мъртви. Военните части обикновено искат от съдилищата да обявят войниците за мъртви, когато те не се завърнат от бойното поле в продължение на месеци.

„Броят им нарастваше експоненциално, това беше голяма новина. Започваш с 40 000 дела, след това четири месеца по-късно те са 70 000, а два месеца след това, 90 000. Искам да кажа, колко ли могат да бъдат тези хора?“, каза Трешчанин.

През 2025 г. Russia 200 регистрира близо 90 000 подобни дела, над десет пъти повече в сравнение с предходните години на нахлуването. „И в един момент просто ги засекретиха“, каза Трешчанин, визирайки решението на правителството в края на 2025 г. да ограничи достъпа до тези съдебни производства.

Що се отнася до снимането на гробове, Трешчанин и колегите му вече подхождат предпазливо към използването на подобни методи.

„Снимките на гробове и видеозаписите от погребения бяха важен източник на информация за нас в самото начало на руското нахлуване, когато нямаше много други данни“, обясни той. Но след като Кремъл разбра за този метод, той стана твърде опасен. „Наши доброволци бяха нападани по гробищата“, разказа той.

Причината Кремъл толкова ревностно да пази информацията за загубите си е, че така по-лесно може да набира войници за пълномащабното нахлуване в Украйна, заяви Иън Матвеев, руски военен анализатор и сътрудник на покойния руски дисидент Алексей Навални.

„Това е начин да се заблуждават потенциалните новобранци. Ако хората можеха лесно да разберат какъв процент от войниците, подписали договор, оцеляват на фронта, или колко време вероятно ще издържи един новобранец, набирането дори на 30 000 войници месечно би било изключително трудно“, каза Матвеев. По думите му, прикривайки загубите си, Москва може също да се опитва да впечатли „външна аудитория, по-конкретно Доналд Тръмп, за да го убеди, че армията на Путин е на прага на победата във войната“.

С всяко ново ограничение, наложено от Кремъл, журналистите са принудени да адаптират методите си.

„Русия е голяма. Ако нещо бъде потиснато на едно място, това означава, че на друго, напротив, започва да се развива нещо различно“, каза Трешчанин. 

Източник: POLITICO    
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