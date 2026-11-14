САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

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Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

САЩ възстановиха въздушния трафик след няколкочасово спиране на всички излитания заради проблеми с комуникационните системи за управление на полетите, довели до анулирането на хиляди полети.

Министрите на транспорта Шон Дъфи и на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин посочиха остарялото оборудване като причина и заявиха, че няма данни за кибератака или връзка със срива на Microsoft.

Въпреки отмяната на забраната нормалното разписание няма да бъде възстановено веднага, тъй като самолети и екипажи са извън планираните си позиции.

US to resume flights after air traffic network failure sparks chaos A communications failure at air traffic control centres grounded flights nationwide for four hours, disrupting thousands of journeys and exposing vulnerabilities in the ageing US aviation system. https://t.co/AXbeCsONEj — The Kathmandu Post (@kathmandupost) November 14, 2026

Федералната гражданска въздухоплавателна администрация на САЩ (ФАА) отмени спирането на полетите, продължило четири часа и започнало през вчерашния ден заради проблеми в комуникационните системни на ръководството на въздушното движение, но се очаква повсмеместните нарушения в разписанието на полетите да продължат, предаде ДПА.

Хиляди полети бяха отменени по време на парализата на авиотранспорта, която блокира десетки хиляди хора по американските летища.

"Преди да разрешим полетите да бъдат възобновени, направихме щателен тест на системите си, за да потвърдим, че са достатъчно стабилни и надеждни, за да могат да продължат работа", посочи ФАА в Екс и добави, че са подновени част от излитащите полети.

Транспортният министър на САЩ Шон Дъфи предупреди, че пълното нормализиране на обстановката ще изисква време, донякъде и заради липсата на достатъчно налични екипажи. Той изрази надежда днес да бъдат обслужени колкото се може повече полети.

Самолетите, които към момента на обявяването на спирането на полетите вече са били във въздуха, са успели да кацнат, но се очаква нарушенията в разписанието да продължат поради недостиг на самолети и екипажи за последващите полети.

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Приземяването на целия въздушен трафик бе наложено от проблеми с комуникационната техника на авиодиспечерите.

По думите на Дъфи става дума за неизправност в радио и радарните системи, съчетанa със срив на рутерите заради претоварване с данни.

В основата си обаче проблемът се състои в използването едновременно на системи от по-ново и по-старо поколение, обясни той.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин заяви, че опитите на Дъфи и ФАА да закърпят системата са дoвели до претоварване на по-старите технологии, и изрази мнение, че подобни палиативни мерки не работят.

Дъфи отхвърли внушенията, че правителството е виновно, и добави, че старите технологии са отказали, а не новите.

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Правителството на президента Доналд Тръмп често обвинява за проблемите на американския авиационен сектор бездействието по думите му на администрацията на неговия предшественик демократ Джо Байдън.

Мрежата за ръководство на въздушното движение в САЩ с времето се е развила така, че в нея съжителстват нови със стари технологии. По-рано този месец Дъфи обяви планове до края на 2028 г. постепенно да бъдат изведени от експлоатация компютърните системи от 80-те години, някои от които все още използват дискети (флопи дискове).

Мълин каза, че временното затваряне на въздушното пространство за полети е било нужно като предпазна мярка. Няма признаци нарушенията във въздушните превози да се дължат на кибератака, макар засега нищо да не може да бъде изключено, заяви той пред репортери в Белия дом.

Министърът добави, че проблемът няма нищо общо със срива при Майкрософт по-рано тази седмица.

ФАА е затваряла въздушното пространство на САЩ за полети само два пъти в историята – след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. и през февруари 2023 г., заради отказ на системата за предаване на съобщения на пилотите.

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Това прекъсване продължи няколко часа.

Полетите за САЩ от Европа бяха временно спрени през нощта заради смущението в трафика в американското небе. Ограниченията бяха отменени тази сутрин, макар да се очаква някои полети да бъдат отменени или да закъснеят.

На летище Франкфурт четири полета, които днес по разписание трябваше да заминат за САЩ, бяха отменени, тъй като самолетите, с които трябваше да бъдат изпълнени, не пристигнаха от САЩ през вчерашния ден, заяви пред ДПА говорител на летището.

Три полета, излетели от Франкфурт снощи, са били отклонени обратно към Германия.

На летище Мюнхен не са пристигнали два полета от САЩ, което е наложило три полета днес за Шарлот и Хюстън да бъдат отменени. Очакват се и още закъснения в изпълнението на разписанието, добави друг летищен говорител.