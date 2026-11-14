Танкер блъсна круизен кораб в Ню Орлиънс, 32 души са в болница

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Танкер се сблъска с круизния кораб „American Heritage“ в пристанището на Ню Орлиънс.

Всички пътници са открити, а 32 души са хоспитализирани без опасност за живота.

Дванадесет души са извадени от водата, а корабоплаването по Мисисипи временно е спряно.

Emergency responders rushed to help passengers out of the water after a tanker hit a river cruise boat in New Orleans, causing it to slowly tip over and begin to sink, the mayor and other local officials said. https://t.co/koeXGARhbr https://t.co/74vck8vp7C — CNN (@CNN) November 14, 2026

Нито един пасажер не е в неизвестност след сблъсъка между танкер и круизен кораб във водите на река Мисисипи в Ню Орлиънс, след който 32 души бяха настанени в болница, съобщи кметът на града, цитирана от ДПА.

"Към този час няма данни за хора в неизвестност, което наистина е цяло чудо, случило се във водите на река Мисисипи", каза кметът Хелена Морено.

Нито един от 32-та пасажери, настанени за лечение, не е с животозастрашаващи наранявания, добави тя.

По думите на Морено танкерът "Атлантик Асфалт" е загубил управление и се е ударил в речния круизен кораб "Американ Херитидж".

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Сериозна техническа неизправност е вероятната причина за сблъсъка, каза министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин. Възможно е танкерът преди това да се е ударил в мост, което да е предизвикало верижна реакция, разминала се със сравнително леки последствия, заяви той.

Веднага след сблъсъка пасажерите са се опитали да се евакуират от круизния кораб, но той бързо е започнал да се накланя, докато накрая не застанал на една страна, поради което няколко души паднали във водата.

Към момента на удара на борда е имало над 130 пасажери, съобщи Си Ен Ен, като се позова на пристанищните власти. Много от тях са били възрастни хора, което отначало породило опасения, че на кораба може да има блокирани хора.

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Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри похвали спешните служби за реакцията и каза, че благодарение на нея "днес бяха спасени безчет животи".

"Това не е нищо друго освен чудо", написа той в Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също похвали спасителната операция в публикация в своята социална мрежа Трут Сошъл.

"Правоприлагащите органи и спешните служби бяха неотразими! Невероятно – нито един човек не загуби живота си при толкова тежък сблъсък", написа той.