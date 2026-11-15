България

Кола излетя от пътя и падна в подлез във Варна, 25-годишен е с опасност за живота

25-годишният мъж е в реанимация с множество счупвания и пневмоторакс след удар в дърво, стълб и други препятствия

15 ноември 2026, 10:37
Кола излетя от пътя и падна в подлез във Варна, 25-годишен е с опасност за живота
Източник: iStock

 

Млад мъж на 25 години е настанен в болница с опасност за живота след тежка катастрофа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна. Сигналът за инцидента е подаден снощи около 23:00 часа. Информацията е за горящ двигател и катастрофирал автомобил, като част от него се намира в подлеза до Делфинариума. 

Според събраните данни до момента, колата се е движила по един от булевардите във Варна в посока центъра на града. Поради неизяснени все още причини, автомобилът излиза извън пътното платно, удря се последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти, инвалидна рампа и част от него пада в подлеза, заедно с шофьора.

Моторист загина след катастрофа във Варна

Пострадалият мъж е от Варна. Той е в реанимация с много счупвания и пневмоторакс.

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

Работата по случая продължава.

Преди два дни във Варна загина пешеходец  на 75 години. Той е бил блъснат докато пресича булевард, по първоначални данни на непозволено за това място.

Източник: БТА    
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