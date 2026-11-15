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Празничният дух завладя столицата: Немският коледен базар в София отвори врати (СНИМКИ)

За 16-а поредна година Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ се превърна в коледно градче, което ще радва жителите и гостите на столицата до 21 декември

15 ноември 2026, 16:12
Празничният дух завладя столицата: Немският коледен базар в София отвори врати (СНИМКИ)
Източник: БГНЕС

Н емският коледен базар (Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia) отвори врати в сърцето на София и даде началото на празничния сезон в столицата. Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ отново се превърна в коледно градче с десетки дървени къщички, празнични светлини, музика и аромати на традиционни немски специалитети.

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Тази година базарът се провежда за 16-и пореден път и ще посреща посетители до 21 декември. Традиционното откриване беше отбелязано със запалването на светлините на коледната елха – един от най-очакваните моменти за посетителите.

Сред предложенията на базара са традиционното немско греяно вино с аромат на канела и подправки, различни видове наденички, печени картофи, сладкиши и други кулинарни специалитети. Посетителите могат да открият още ръчно изработени сувенири, коледни играчки, украса, свещи и оригинални идеи за подаръци. Празничното пространство предлага не само възможност за пазаруване и опитване на традиционни храни, но и разнообразни занимания за цялото семейство.

Немският коледен базар в София отвори врати
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Немски коледен базар
Немски коледен базар
Немски коледен базар
Немски коледен базар
  • Нови атракции и специална програма за децата

Сред новостите тази година е детска въртележка, която допълва празничната атмосфера в Градската градина. Предвидени са арт ателиета и кулинарни работилници, в които най-малките ще могат да се включат в различни творчески занимания.

В специална детска къщичка родители и деца ще могат да играят коледни настолни игри, а организаторите са подготвили и кът с игри и награди, който ще предлага забавления за посетители от различни възрасти. Специално място в програмата е отредено на Дядо Коледа, който ще се появява всеки ден на сцената в 18:00 часа, за да се срещне с децата, да чуе техните желания и да се снима с тях.

Сцената на базара ще предлага празнична програма всеки ден, с музикални изпълнения и гостуващи артисти от България и чужбина. Предвидени са концерти и културни прояви, които ще допълват атмосферата на коледното градче. Самата Градска градина е украсена с празнични декорации и светлинни инсталации, а специално обособените фотокътове дават възможност на посетителите да запечатат срещите си с коледната атмосфера.

Източник: БГНЕС
  • Историята на най-стария немски коледен базар в София

Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia е първият немски коледен базар, организиран в българската столица. Началото му е поставено през 2011 г. по инициатива на Столичната община и посолството на Федерална република Германия в България. Първото издание се провежда от 27 ноември до 22 декември 2011 г. в градинката между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Народното събрание, като идеята е в София да бъде пренесена атмосферата на традиционните германски коледни пазари, чиято история датира от Средновековието.

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Още при първото издание посетителите са посрещнати от дървени къщички, украсени с коледни светлини и борови клонки, греяно вино, печени наденички и празнични сладкиши. Събитието има и благотворителна насоченост, като още от първите години част от инициативите са свързани с подкрепа за социални каузи в столицата. През годините базарът се утвърждава като традиционно място за срещи на софиянци и гости на града през седмиците преди Коледа, събирайки хиляди посетители, които търсят празнична атмосфера, традиционни вкусове и идеи за коледни подаръци.

Източник: БГНЕС    
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