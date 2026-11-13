Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

И зраелски гражданин на 32 години от Бат Ям беше арестуван по подозрение за убийството на 83-годишния професор Андрей Атанасов в София. Задържането е извършено в петък по силата на международна заповед за арест, съобщава израелското издание Ynet.

Атанасов беше нападнат на 15 октомври в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“. Той беше жестоко пребит и откаран в болница в критично състояние с множество тежки наранявания. По-късно почина от травмите си.

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Професорът е бил уважаван преподавател, който дълги години е работил във Факултета по биология на Софийския университет. Разследващите са иззели записи от охранителните камери на мястото на нападението.

Арестът на заподозрения е резултат от съвместна операция на израелските и българските власти. В издирването и събирането на доказателства са участвали криминалисти от района на Аялон, израелското полицейско разузнаване и прокуратурата.

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На задържания е издадена временна заповед за арест с цел екстрадирането му в България. Очаква се той да се изправи пред съда в Израел, където ще започне процедурата по предаването му на българските власти.