Борисов предупреди за „гръцки сценарий“: МВФ може да поиска орязване на пенсии и заплати

Бойко Борисов предупреди, че нарастващите държавни разходи и новите заеми създават риск от прегряване на българската икономика и дългова криза, подобна на гръцката, с възможно намаляване на пенсии и заплати.

Той разкритикува управляващите за бюджетните дефицити и недостатъчния контрол върху поскъпването на стоките и горивата, като призова за мерки в подкрепа на бизнеса и домакинствата.

Борисов подкрепи подписаната от премиера Радев декларация в подкрепа на Украйна, определи ГЕРБ като проевропейска и прозападна партия и настоя за укрепване на европейската отбрана.

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Българската икономика е изправена пред сериозен риск от прегряване заради увеличаващите се държавни разходи и натрупването на нови дългове. Ако тази политика продължи, страната може да се изправи пред криза, подобна на гръцката.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки предупреждението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's.

„Икономиката продължава да расте въпреки скока на цените на тока, газа, водата, бензина и нафтата. Само че расте на базата на заеми. Тя прегрява. Аз го наричам, когато влезе в червените обороти. В един момент ще прегрее и дълговата спирала ще е ужасна“, предупреди Борисов.

Той направи сравнение с финансовата криза в Гърция и възможните последствия за доходите на гражданите.

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„Тогава ще се случи като гръцкия сценарий. Предупреждавам. Ще дойде Международният валутен фонд и ще каже: намалете пенсии, заплати“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов противопостави сегашното състояние на публичните финанси на периода, през който партията му е управлявала страната.

„През периода 2013-2021 година, когато основно управляваше ГЕРБ, имахме не както сега двоен дефицит по бюджета и по текущата сметка на платежния баланс, а двоен излишък“, посочи той.

По думите му основният принцип на предишните управления е бил държавата да харчи толкова, колкото изкарва, и да поддържа финансови резерви за кризисни периоди.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува управляващите и за липсата на ефективен контрол върху поскъпването на стоките и горивата.

„Има закон за въвеждане на еврото, има Комисия за защита на потребителите. Много лесно се проверява каква е била цената преди една година и каква е сега. Защо се вдига?“, попита Борисов.

Той настоя за мерки, които да ограничат цените на горивата и да облекчат бизнеса и домакинствата.

Лидерът на ГЕРБ коментира и подписаната в Дъблин декларация в подкрепа на Украйна, като приветства решението на премиера Радев.

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„Премиерът Радев заслужава огромни аплодисменти за това, че подписа в Дъблин подкрепата за Украйна. Подписът си е подпис. Той е там“, подчерта Борисов.

„ГЕРБ не е против Русия, а против войната, която управляващите в Русия водят срещу Украйна. Всички сме за мир, всички сме за търговия, всички сме за дипломация“, заяви Борисов.

„Ние не сме антируска партия. Ние сме проевропейска, проамериканска, прозападна, дясна, консервативна партия. И също сме за мир“, добави той.

Борисов настоя за укрепване на европейските отбранителни способности и припомни инвестициите в модернизацията на българската армия, включително придобиването на изтребители F-16 и бойни машини „Страйкър“.