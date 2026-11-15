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Най-малко 19 ранени при руски удари в Запорожие и Харковска област

Сред пострадалите са 80-годишна жена и четири деца. Руските сили са атакували и Днепропетровска област

15 ноември 2026, 11:54
Най-малко 19 ранени при руски удари в Запорожие и Харковска област
Източник: БТА
  • При руски удари срещу Запорожие са ранени най-малко петима души, включително 80-годишна жена, а жилищна сграда и паркирани автомобили са повредени.
  • Още 14 души, сред които четири деца, са ранени при атаки в Харковска област, а в Днепропетровска област са нанесени над 10 удара, причинили щети по жилища, магазин и транспортна инфраструктура.
  • Украинските сили за противовъздушна отбрана съобщават, че са свалили 106 от общо 132 руски дрона, използвани при нощната атака срещу страната.

Масирана среднощна атака в Одеса: Отекнаха силни взривове, има пострадали

Шестима души са пострадали резултат на нощна атака в Одеска област, като петимата от тях са хоспитализирани, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. 

Щети са били нанесени на енергийната и цивилната инфраструктура в региона, каза Кипер.

"Ударен бе обект на одеските електромрежи ДТЕК. Без ток са останали близо 41 000 домакинства. Енергетиците възстановяват електричеството", съобщи още областният управител, визирайки най-големияа частен енергиен оператор в Украйна. 

По негова информация административна сграда също е била разрушена, повредени са били газова тръба, фасади на жилищни сгради и детско учебно заведение.

Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени, съответните служби ликвидират последиците от атаките.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район. 

Пожари, жертви и разрушения след масирана руска атака с дронове сещу Одеса

Руските сили нанесоха осем удара срещу Запорожие, в резултат на което бяха ранени най-малко петима души, сред които и възрастна жена, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. 

"Врагът нанесе осем удара по Запорожие. Атаката повреди прозорците на жилищна сграда и паркирани автомобили. На мястото на удара избухна пожар", се посочва в съобщението. 

Според Семикин, сред петимата ранени е и 80-годишна жена. 

Най-малко 14 души, сред които четири деца, са ранени при руски удари срещу Харковска област, съобщи в "Телеграм" началникът на областта военна администрация Олег Синегубов. 

Според Синегубов руските сили са използвали различни видове оръжия при нападението, включително две ракети, четири безпилотни летателни апарата "Геран-2", един дрон "Молния", четири FPV дрона и 81 безпилотни летателни апарата, чийто тип все още не е идентифициран. 

През изминалата нощ руските сили нанесоха и над 10 удара срещу четири района в Днепропетровска област, като при атаките са били повредени жилищни сгради, магазин и транспортна инфраструктура, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа. 

По думите му в град Днипро е била засегната транспортна инфраструктура. В населеното място Подгородне е била повредена къща, а в Никополския района руските сили са нанесли удари срещу град Никопол и населеното място Покровске. Вследствие на удара е бил повреден супермаркет. 

Силите за противовъздушна отбрана свалиха 106 безпилотни летателни апарата, използвани от руската армия при атаки срещу Украйна през изминалата нощ, отбелязва Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна. 

Според военните, от 18:00 часа в събота руските сили са използвали 132 дрона срещу Украйна, включително дронове от типа "Шахед" (78 от които с реактивен двигател), дронове от типа "Гербера" и дронове примамки от типа "Пароди", изстреляни от градовете Брянск, Орел, Курск и Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе на Кримския полуостров. 

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна. 

Предварителните данни сочат, че към 08:00 часа тази сутрин Силите за противовъздушна отбрана са свалили 106 вражески дрона, включително дронове от типа "Шахед" (61 от които с реактивни двигатели), дронове от типа "Гербера" и други видове безпилотни летателни апарати. 

Руски удари с дронове са регистрирани в 20 населени места. 

Източник: БТА    
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