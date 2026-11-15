Гърция доставя електроенергия на България през деня, за да я купи обратно вечерта

Г ърция снабдява България с електроенергия през деня, а вечерта купува ток от България, пише електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на анализ на Европейската комисия. Данните показват, че системите за съхранение на електроенергия в батерии позволяват на България да се възползва от по-евтината дневна енергия и да я изнася вечерта, пише гръцкото издание.

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През август вносът на ток от Гърция в България е достигнал 750 мегавата в средата на деня, докато около 21 ч. българският износ към Гърция е около 700 мегавата. Ситуацията отразява увеличаващата се възможност на България да съхранява по-евтина дневна електроенергия, произведена от соларни паркове, и след това да я изнася, когато цените са по-високи.

Greece is increasingly supplying Bulgaria with electricity during the day, only to buy it back at a higher price in the evening. https://t.co/LNtK6rpJTv — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 14, 2026

Бум на соларните мощности и батериите у нас

Според публикацията това се дължи на бурния растеж в производството на слънчева енергия и инфраструктурата за съхранение на енергия в батерии. Делът на слънчевата енергия в производството на електроенергия в България нараства от 4 процента през 2021 г. до 21 процента през 2026 г., а в същото време инсталираните фотоволтаични мощности са нараснали от 1,3 гигавата на 7,2 гигавата.

Механизмът за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз е подпомогнал половината от ръста на слънчевите мощности чрез програма с капацитет 3,2 гигавата, която съчетава инсталации за възобновяема енергия със системи за съхранението ѝ. В момента България разполага с капацитет за съхранение на електроенергия в батерии, който надхвърля 16 гигаватчаса, като в пиковите периоди батериите могат да съхраняват до 30 процента от произведената електроенергия, се посочва в анализ на Европейската комисия.

Данните сочат, че през август 2024 г. цените на електроенергията във вечерните часове са били със 150 процента по-високи от средните дневни стойности, но две години по-късно – през август 2026 г. – разликата е намаляла до 40 процента. От ЕК отбелязват, че България е модернизирала преносната си мрежа, опростила е процедурите за издаване на разрешителни и за присъединяване към мрежата, укрепила е връзките с Гърция и Румъния и е отворила пазара си за балансираща електроенергия през 2025 г., благодарение на което модернизираната мрежа може да поеме 5,4 гигавата допълнителен капацитет от възобновяеми източници.

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Гърция също предприема стъпки за разширяване на капацитета за съхранение на електроенергия, посочва „Катимерини“. От Министерството на енергетиката са съобщили, че са подадени 831 заявления за присъединяване към мрежата на съоръжения с обща мощност 12 319 мегавата в рамките на процедура, обхващаща проекти за системи от батерии с капацитет до 4700 мегавата.