България

Гърция доставя електроенергия на България през деня, за да я купи обратно вечерта

Анализ на Европейската комисия показва, че бумът на соларните паркове и системите за съхранение на енергия в батерии с капацитет над 16 гигаватчаса позволяват на страната ни да внася евтин дневен ток и да го изнася при по-високи вечерни цени

15 ноември 2026, 17:47
Гърция доставя електроенергия на България през деня, за да я купи обратно вечерта
Източник: iStock

Г ърция снабдява България с електроенергия през деня, а вечерта купува ток от България, пише електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на анализ на Европейската комисия. Данните показват, че системите за съхранение на електроенергия в батерии позволяват на България да се възползва от по-евтината дневна енергия и да я изнася вечерта, пише гръцкото издание.

Токът за българския бизнес поскъпна с над 14% – третият най-голям ръст в ЕС

През август вносът на ток от Гърция в България е достигнал 750 мегавата в средата на деня, докато около 21 ч. българският износ към Гърция е около 700 мегавата. Ситуацията отразява увеличаващата се възможност на България да съхранява по-евтина дневна електроенергия, произведена от соларни паркове, и след това да я изнася, когато цените са по-високи.

  • Бум на соларните мощности и батериите у нас

Според публикацията това се дължи на бурния растеж в производството на слънчева енергия и инфраструктурата за съхранение на енергия в батерии. Делът на слънчевата енергия в производството на електроенергия в България нараства от 4 процента през 2021 г. до 21 процента през 2026 г., а в същото време инсталираните фотоволтаични мощности са нараснали от 1,3 гигавата на 7,2 гигавата.

Механизмът за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз е подпомогнал половината от ръста на слънчевите мощности чрез програма с капацитет 3,2 гигавата, която съчетава инсталации за възобновяема енергия със системи за съхранението ѝ. В момента България разполага с капацитет за съхранение на електроенергия в батерии, който надхвърля 16 гигаватчаса, като в пиковите периоди батериите могат да съхраняват до 30 процента от произведената електроенергия, се посочва в анализ на Европейската комисия.

Данните сочат, че през август 2024 г. цените на електроенергията във вечерните часове са били със 150 процента по-високи от средните дневни стойности, но две години по-късно – през август 2026 г. – разликата е намаляла до 40 процента. От ЕК отбелязват, че България е модернизирала преносната си мрежа, опростила е процедурите за издаване на разрешителни и за присъединяване към мрежата, укрепила е връзките с Гърция и Румъния и е отворила пазара си за балансираща електроенергия през 2025 г., благодарение на което модернизираната мрежа може да поеме 5,4 гигавата допълнителен капацитет от възобновяеми източници.

България с рекорден износ на ток, АЕЦ „Козлодуй“ работи без проблеми въпреки Дунав

Гърция също предприема стъпки за разширяване на капацитета за съхранение на електроенергия, посочва „Катимерини“. От Министерството на енергетиката са съобщили, че са подадени 831 заявления за присъединяване към мрежата на съоръжения с обща мощност 12 319 мегавата в рамките на процедура, обхващаща проекти за системи от батерии с капацитет до 4700 мегавата.

Източник: Елена Дражева/БТА    
електроенергия съхранение на енергия батерии соларна енергия внос-износ на ток България Гърция енергетика възобновяеми източници
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Асен Василев: Конструкцията на Бюджет 2027 е грешна и ще доведе до рецесия, безработица и спад на доходите

Асен Василев: Конструкцията на Бюджет 2027 е грешна и ще доведе до рецесия, безработица и спад на доходите

НС прие на първо четене данъчни облекчения за детски спорт и частни уроци

НС прие на първо четене данъчни облекчения за детски спорт и частни уроци

Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители

Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

biss.bg
10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България
Ексклузивно

„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

Преди 23 часа
<p>Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)

Преди 21 часа
Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война
Ексклузивно

Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

Преди 20 часа
Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери
Ексклузивно

Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Всичко, до което се докоснаха, се превърна в хаос“: Тръмп обвини Байдън за спирането на въздушния трафик в САЩ

„Всичко, до което се докоснаха, се превърна в хаос“: Тръмп обвини Байдън за спирането на въздушния трафик в САЩ

Свят Преди 2 часа

Американският президент определи управлението на авиационния сектор от страна на предишната администрация като катастрофа и заяви в „Трут Соушъл“, че безотговорно похарчените пари са влошили още повече остарялата система

Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.

Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.

България Преди 2 часа

Министерският съвет се събира на заседание в понеделник, 16 ноември, за да обсъди държавната план-сметка, както и бюджетите на НЗОК и ДОО за следващата година

Напрежение около службите: ДАНС отрече твърденията за въздействие по казуса с Ива Михайлова

Напрежение около службите: ДАНС отрече твърденията за въздействие по казуса с Ива Михайлова

България Преди 4 часа

От държавната агенция определиха като недопустимо въвличането на институцията в политически противопоставяния чрез записи с непотвърден произход, след като Ивайло Мирчев заговори за „силно взаимодействие“ по случая с Ива Михайлова

раница за оцеляване

Буркани, дърва и брашно: Как се подготвят хората в Северозапада за бедствия

България Преди 4 часа

Европейската комисия препоръчва всеки гражданин да има запаси за първите три дни. БЧК съветва да подготвим храна, вода, фенер, батерии и аптечка

Три кораба бяха поразени с дронове в териториалните води на Румъния

Три кораба бяха поразени с дронове в териториалните води на Румъния

Свят Преди 5 часа

Поразеният в петък LARISSA 1 се намира в изключителната икономическа зона на България

Зеленски: Руски „Шахеди“ атакуваха украински подстанции на фона на ограниченията за Starlink

Зеленски: Руски „Шахеди“ атакуваха украински подстанции на фона на ограниченията за Starlink

Свят Преди 5 часа

Зеленски съобщи, че руски дронове „Шахед“ са ударили подстанции и свърза атаките с ограниченията за използване на Starlink

Спасителни екипи и полицаи работят на мястото на тежка автобусна катастрофа със загинали в Па Алам, Иран, 21 декември 2024 г.

Кървава катастрофа в Иран - автобус с работници се разби, има жертви

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е станал на пътя между Абданан и Дехлоран

Д-р Пекин анализира участниците от „Игри на волята“, Мирослав разказа за живота след победата

Д-р Пекин анализира участниците от „Игри на волята“, Мирослав разказа за живота след победата

Любопитно Преди 6 часа

Борисов предупреди за „гръцки сценарий“: МВФ може да поиска орязване на пенсии и заплати

Борисов предупреди за „гръцки сценарий“: МВФ може да поиска орязване на пенсии и заплати

България Преди 7 часа

Лидерът на ГЕРБ заяви, че икономиката прегрява заради държавните разходи и заемите и предупреди за възможно орязване на пенсии и заплати

Ива Михайлова проговори за престоя си в България: „Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“

Ива Михайлова проговори за престоя си в България: „Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“

България Преди 7 часа

23-годишната жена благодари на българския народ и заяви, че не желае повече да бъде въвличана в политически спорове

Най-малко 19 ранени при руски удари в Запорожие и Харковска област

Най-малко 19 ранени при руски удари в Запорожие и Харковска област

Свят Преди 7 часа

Сред пострадалите са 80-годишна жена и четири деца. Руските сили са атакували и Днепропетровска област

2 милиона светлини и летяща шейна: Коледната магия завладя Крайова

2 милиона светлини и летяща шейна: Коледната магия завладя Крайова

Свят Преди 7 часа

Само на няколко часа от България, румънският град посреща посетителите с над 2 милиона светлини, ледена пързалка и летящата шейна на Дядо Коледа

Само 5 екипа ремонтират авариите на „Топлофикация“ в София, министърът предупреди за проблем

Само 5 екипа ремонтират авариите на „Топлофикация“ в София, министърът предупреди за проблем

България Преди 8 часа

Ива Петрова заяви, че някои повреди се отстраняват повече от два месеца, а предписанията на енергийното министерство не са изпълнени

Емануела пред Мон Дьо: Животът не е любовна песен

Емануела пред Мон Дьо: Животът не е любовна песен

Любопитно Преди 8 часа

Попфолк звездата разкрива болезнени истини за фалшивите скандали в началото на кариерата си, предателствата в любовта и липсата на справедливост в държавата

Кола излетя от пътя и падна в подлез във Варна, 25-годишен е с опасност за живота

Кола излетя от пътя и падна в подлез във Варна, 25-годишен е с опасност за живота

България Преди 9 часа

25-годишният мъж е в реанимация с множество счупвания и пневмоторакс след удар в дърво, стълб и други препятствия

<p>Кремъл крие жертвите във войната, но гробовете издават истината</p>

POLITICO: Кремъл може да скрие броя на загиналите, но не може да скрие гробовете

Свят Преди 9 часа

Москва засекретява статистика и съдебни дела, а независими журналисти документират имената на близо 283 000 руски войници, загинали във войната

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

След две години чакане: Мона Гочев направи първа копка на мечтания дом

Edna.bg

От сутрешното кафе до вечерната среща: градът има нов ритъм с Renault Clio

Edna.bg

„Историите на Мария Йотова”: България през очите на Бетани Хюз - страна, в която историята е жива (ВИДЕО)

Nova.bg

Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.

Nova.bg