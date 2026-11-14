Свят

САЩ реагираха на подозрителна активност на дрон в базата „Лейкънхийт“

Американските военновъздушни сили работят съвместно с британските си колеги по случая. Лондон засега не е коментирал инцидента

Обновена преди 11 минути / 14 ноември 2026, 07:30
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  • Американските ВВС реагираха на подозрителна неразрешена дейност с дрон в британската база „Лейкънхийт“. Няма пострадали военнослужещи, засегнати самолети или щети по инфраструктурата.
  • Инцидентът идва на фона на засилени мерки за сигурност, след като САЩ изтеглиха бомбардировачи Б-1 от базата „Феърфорд“ и преместиха самолети за дозареждане от Великобритания в Германия.
  • Двама мъже са обвинени във връзка с предишен инцидент край „Феърфорд“, като според прокуратурата единият е опитал да помогне на иранското разузнаване.

Личният състав на ВВС на САЩ в базата на британските Кралски военновъздушни сили "Лейкънхийт" реагира тази вечер на "подозрителна неразрешена дейност на дрон", нито личният състав, нито самолетите или инфраструктурата са били засегнати, заяви говорител на ВВС на САЩ, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

"Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с нашите колеги от приемащата страна, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите военнослужещи от САЩ, на цивилни лица от САЩ и от приемащата страна, на подизпълнители и на всички наши семейства", добави говорителят.

САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

Засега няма коментар от британското министерство на отбраната.

През последните седмици САЩ изтеглиха от Великобритания бомбардировачи Б-1, които бяха използвани за удари срещу Иран, и преместиха огромни самолети за дозареждане от Великобритания в Германия. Бомбардировачите напуснаха базата "Феърфорд" по съображения за сигурност, след като група мъже се приближи до базата с бели микробуси посред нощ.

САЩ спешно изтеглиха военни самолети от втора база във Великобритания заради Иран

Миналия месец срещу двама мъже бяха повдигнати обвинения във връзка с този инцидент, като прокуратурата твърди, че единият от тях е опитал да помогне на иранското разузнаване във Великобритания.

В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че самолетите за дозареждане са били преместени поради заплаха от Иран.

Източник: БТА    
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