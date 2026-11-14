Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

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Ф едералната авиационна администрация на САЩ (ФАА/FAA) разпореди спиране на всички излитания в страната поради „извънредни обстоятелства и съображения за безопасност“, след като по-рано съобщи за сериозни проблеми с комуникациите на ръководството на въздушното движение, предаде „Ройтерс„.

Това означава, че самолетите, които вече са във въздуха, могат да кацат, но намиращите се на земята нямат право да излитат.

Малко преди съобщението ФАА спря въздушния трафик в района на Чикаго заради проблеми с комуникациите на диспечерските служби. Агенцията заяви, че излитанията се спират „до второ нареждане“.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

Международните полети ще бъдат разглеждани индивидуално.

Случващото се днес е вторият случай на национално спиране на всички излитания в САЩ след атентатите от 11 септември 2001 г. Другият такъв случай беше през януари 2023 г., когато ФАА спря всички вътрешни полети за по-малко от два часа.

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Някои летища преминаха в режим ATC Zero - т. е. не могат да бъдат предоставяни никакви услуги за контрол на въздушното движение.

Министърът на транспорта Шон Дъфи съобщи, че мярката е предприета заради проблем с комуникациите, който засяга всички центрове за управление на въздушното движение по маршрута.

„Техниците на FAA разследват проблема“, написа Дъфи в X, като уточни, че агенцията ще предоставя допълнителна информация веднага щом тя стане налична.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Компанията за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че FAA е издала разпореждането след повреда на оборудване. В официалното уведомление на авиационната администрация се посочват и проблеми с радиочестотите в националната система за управление на въздушното пространство.

Самолетите, които вече се намират във въздуха, не са получили нареждане за незабавно кацане.

В уведомлението на FAA е посочено, че ограничението влиза в сила в 15:54 ч. източноамериканско време на 13 ноември (22:54 ч. българско) и е с обявен срок до 23:30 ч. същия ден (06:30 ч. на 14 ноември българско време).

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Разпореждането обаче изисква самолетите да останат на земята до второ нареждане, което означава, че посоченият краен час не гарантира възобновяване на полетите.

Федералната авиационна администрация все още не е предоставила прогноза кога нормалното въздушно движение ще бъде възстановено.

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Пътниците, които планират да летят, са призовани да проверяват уебсайтовете и мобилните приложения на своите авиокомпании, преди да се отправят към летищата, както и да следят съобщенията за евентуални промени в часовете на излитане или отменени полети.