Свят

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Това е вторият случай на национално спиране на всички излитания в САЩ след атентатите от 11 септември 2001 г.

Николай Киров Николай Киров

14 ноември 2026, 00:33
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Ф едералната авиационна администрация на САЩ (ФАА/FAA) разпореди спиране на всички излитания в страната поради „извънредни обстоятелства и съображения за безопасност“, след като по-рано съобщи за сериозни проблеми с комуникациите на ръководството на въздушното движение, предаде „Ройтерс„.

Това означава, че самолетите, които вече са във въздуха, могат да кацат, но намиращите се на земята нямат право да излитат.

Малко преди съобщението ФАА спря въздушния трафик в района на Чикаго заради проблеми с комуникациите на диспечерските служби. Агенцията заяви, че излитанията се спират „до второ нареждане“.

Международните полети ще бъдат разглеждани индивидуално.

Случващото се днес е вторият случай на национално спиране на всички излитания в САЩ след атентатите от 11 септември 2001 г. Другият такъв случай беше през януари 2023 г., когато ФАА спря всички вътрешни полети за по-малко от два часа.

САЩ може да затворят въздушното си пространство

Някои летища преминаха в режим ATC Zero  -  т. е. не могат да бъдат предоставяни никакви услуги за контрол на въздушното движение.

Министърът на транспорта Шон Дъфи съобщи, че мярката е предприета заради проблем с комуникациите, който засяга всички центрове за управление на въздушното движение по маршрута.

„Техниците на FAA разследват проблема“, написа Дъфи в X, като уточни, че агенцията ще предоставя допълнителна информация веднага щом тя стане налична.

Компанията за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че FAA е издала разпореждането след повреда на оборудване. В официалното уведомление на авиационната администрация се посочват и проблеми с радиочестотите в националната система за управление на въздушното пространство.

Самолетите, които вече се намират във въздуха, не са получили нареждане за незабавно кацане.

В уведомлението на FAA е посочено, че ограничението влиза в сила в 15:54 ч. източноамериканско време на 13 ноември (22:54 ч. българско) и е с обявен срок до 23:30 ч. същия ден (06:30 ч. на 14 ноември българско време).

Страшна криза и в небето над САЩ

Разпореждането обаче изисква самолетите да останат на земята до второ нареждане, което означава, че посоченият краен час не гарантира възобновяване на полетите.

Федералната авиационна администрация все още не е предоставила прогноза кога нормалното въздушно движение ще бъде възстановено.

САЩ ограничават вътрешните полети заради блокирането на правителството

Пътниците, които планират да летят, са призовани да проверяват уебсайтовете и мобилните приложения на своите авиокомпании, преди да се отправят към летищата, както и да следят съобщенията за евентуални промени в часовете на излитане или отменени полети.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
ФАА спиране на полети САЩ
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Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

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