Кола се разцепи на две след удар в дърво, трима загинаха край Добрич

П ри катастрофата на пътя Добрич - Балчик са загинали трима младежи от разцепилия се автомобил, като единият е починал в болницата в Добрич. Това съобщи на брифинг на мястото на инцидента началникът на "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров.

Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи в участъка между селата Попгригорово и Безводица. На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ. Първоначално бе съобщено за двама загинали и един пострадал при инцидента.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж, е загубил контрол в участък с ляв завой в посока Балчик. Колата се е отклонила вдясно по посоката на движение, ударила се е последователно в две дървета и е навлязла в крайпътна нива, обясни Димитров.

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На място са загинали водачът и 14-годишно момче, пътувало на задната седалка. По-късно в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич е починал и 20-годишният пътник, който е бил на предната дясна седалка. След ударите автомобилът се е разпаднал на няколко части.

Като вероятна причина за катастрофата, главен инспектор Димитров посочи движение с несъобразена и по-висока от разрешената скорост. Точната скорост ще бъде установена с назначената автотехническа експертиза. Взети са биологични проби от участниците в произшествието за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите все още не са готови.

Установено е, че 18-годишният водач е придобил шофьорска книжка през август тази година, само няколко дни след навършването на необходимата възраст. Той е от село Бобовец, община Балчик, а двамата пътници са от село Стражица.

В участъка, където е станала катастрофата, движението е организирано временно, като разрешената скорост е 60 км/ч. По думите на Георги Димитров по цялото трасе от Добрич до Балчик липсва положена хоризонтална пътна маркировка.

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Той уточни, че в края на септември от сектор "Пътна полиция" са изпратили сигнал до компетентните институции за липсата на маркировка предвид предстоящия есенно-зимен сезон и очакваните мъгли. В получения отговор от директора на Областното пътно управление е посочено, че заданието за полагане на маркировката е изготвено още през юни и е изпратено до Агенция "Пътна инфраструктура". Изпълнението му обаче предстои след одобрение и осигуряване на финансиране.

През октомври е изпратено и сигнално писмо от Районното управление в Балчик с настояване за полагане на временна маркировка. Към момента на брифинга все още няма информация за предприети действия.

Главен инспектор Димитров посочи, че по пътя се осъществява контрол на скоростта от екипи на сектор "Пътна полиция" и районните управления, но той не може да бъде денонощен.

Разследването на тежкия инцидент продължава. На мястото е извършен и повторен оглед.