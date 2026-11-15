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2 милиона светлини и летяща шейна: Коледната магия завладя Крайова

Само на няколко часа от България, румънският град посреща посетителите с над 2 милиона светлини, ледена пързалка и летящата шейна на Дядо Коледа

15 ноември 2026, 11:41
2 милиона светлини и летяща шейна: Коледната магия завладя Крайова
Източник: iStock
  • Коледният базар в румънския град Крайова отвори врати на 13 ноември и ще продължи до 3 януари 2027 г., като още в първата вечер привлече близо 100 000 посетители.
  • Тазгодишната тема е „Царството на елфите“, а празничната украса обхваща пет площада с над 2 милиона светлини и площ от 270 000 кв. м.
  • Сред атракциите са 40-метрово панорамно колело, ледена пързалка, лабиринт на елфите и летяща шейна на Дядо Коледа.

Само на няколко часа път от България, румънският град Крайова отново се превърна в истинска зимна столица. Коледният базар в града, който е най-големият в Европа, а според някои и в света, е любим на много наши сънародници.

Той официално отвори врати на 13 ноември и ще радва посетителите си чак до 3 януари 2027 г., съобщи кметът Лиа Олгуца Василеску на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук. Запалването на празничните светлини в първата вечер привлече близо 100 000 гости от Румъния и чужбина.

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)

Темата на тазгодишното издание е приказната „Царството на елфите“.

„Макар темата да има международно звучене, декорациите включват традиционни коледни цветове и черпят вдъхновение от румънските обичаи. Това е целенасочен избор, предвид очакванията ни за много чуждестранни гости след титлата, която спечелихме за 2026 г. – най-добър Коледен базар в Европа“, сподели още Лиа Олгуца Василеску.

Целият център на града, който обхваща пет площада и прилежащите им улици, е озарен от над 2 милиона светлини и декориран с ръчно изрисувани дървени къщички. Базарът се разпростира на площ от от 270 000 кв.м.

Коледна магия: 6 от най-красивите базари в Европа

Сред най-впечатляващите атракции са 9-метров Дядо Коледа, лабиринт на елфите, работилница за играчки, 40-метрово панорамно колело, ледена пързалка и прочутата летяща шейна на Дядо Коледа. Всичко това е съчетано с ухание на греяно вино, канела, традиционни румънски специалитети и празнични концерти.

Историческите сгради в Крайова също са украсени в духа на зимните празници.

 

Източник: БТА    
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