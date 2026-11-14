„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

М еждународната рейтингова агенция Standard & Poor’s промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. Агенцията потвърди самия рейтинг на страната на ниво „BBB+“, като решението беше обявено след представянето на параметрите на бюджета за следващата година. Сред проблемите, посочени в оценката, са бюджетният дефицит, намаленият износ и увеличеният внос, поради което от страната излизат повече средства, отколкото влизат, предава NOVA.

ГЕРБ предупреди за риск от понижаване на кредитния рейтинг на България

Промяната предизвика нов сблъсък между управляващите и опозицията за състоянието на публичните финанси. Дебатът се разгоря само два дни преди проектобюджетът за следващата година да влезе за първо гласуване в парламента. От опозицията предупредиха, че оценката на международната агенция е сигнал към правителството и че без промени в проектобюджета съществува риск от понижаване на кредитния рейтинг.

Бившият финансов министър Владислав Горанов коментира решението с ирония: „Черният петък в България настъпва с две седмици по-рано от прогнозата. В петък 13 вечерта понижи не цените, а оценката за кредитния рейтинг на България“. По думите му управлението не успява да се справи с проблемите на обществото и „за съжаление ни губи времето“.

Депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров също отправи критики към финансовата политика на управляващите. „Standard & Poor’s с негативна оценка за бюджетите на Радев, Фискалният съвет с негативна оценка за бюджетите на Радев, ние като опозиция с негативна оценка за бюджетите на Радев. Кой друг, г-н Огнянов, трябва да дойде и да каже на тези хора, че бюджетът им води страната ни към катастрофа? Кой?“, заяви той.

От „Възраждане“ също коментираха промяната, като Димо Дренчев постави под въпрос обещанията, че кредитният рейтинг на България ще се подобри и това ще доведе до по-ниски лихви по заемите. „Ако мога да се изразя по-цветисто – въпросът е „оти ги ручехме жабетата“, защото обещанията, че кредитният рейтинг на България ще се подобри и всъщност лихвите по кредитите ще бъдат по-ниски, ето сега се сгромолясаха“, каза той.

От „Прогресивна България“ отхвърлиха твърденията, че кредитният рейтинг на страната е понижен, а депутатът Тодор Джиков обясни, че става дума за промяна в перспективата, а не в самия рейтинг. „Перспективата не е намалена, а променена и няма как да бъде по-различно, защото знаем какво изскочи от трите одитни доклада, които ясно показаха, че цифричките са били манипулирани за предходните години. Логично е да има някакъв ефект върху тези международни оценки“, заяви Джиков.

Критики към управляващите имаше и заради предложените промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха недоволство, след което мнозинството обяви, че ще оттегли предложението. Според бившия социален министър Теменужка Петкова един от най-сериозните недостатъци на правителството е начинът, по който комуникира решенията си. „Един от най-сериозните недостатъци на това правителство е невъзможността да комуникира, неговата арогантност и високомерие“, коментира тя.

От „Прогресивна България“ отново потвърдиха, че предложението ще бъде изтеглено, като единствената промяна, която управляващите възнамеряват да запазят, е пенсионерите, които работят като лични асистенти, да не бъдат назначавани на трудови договори.

Депутатът от формацията Антон Кутев също коментира начина, по който се подготвя бюджетът, като призна, че разбира недоверието към работата на финансовото министерство и постави въпрос за липсата на информация дори сред депутатите от управляващото мнозинство. „Не знам защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията“, заяви Кутев.