Свят

Кървава катастрофа в Иран - автобус с работници се разби, има жертви

Инцидентът е станал на пътя между Абданан и Дехлоран

15 ноември 2026, 13:33
Кървава катастрофа в Иран - автобус с работници се разби, има жертви
Спасителни екипи и полицаи работят на мястото на тежка автобусна катастрофа със загинали в Па Алам, Иран, 21 декември 2024 г.   
Източник: БТА

 

  • Най-малко 12 души загинаха, а 16 бяха ранени при катастрофа на автобус, превозващ работници от газова рафинерия, в западната част на Иран.
  • Инцидентът е станал на пътя между Абданан и Дехлоран, като причината за катастрофата все още не е установена, а броят на жертвите може да нарасне.
  • Според иранските власти пътнотранспортни произшествия са отнели близо 20 000 живота в страната между март 2025 и март 2026 г.

16 иракчани загинаха при катастрофа в Иран

Най-малко 12 души загинаха при автобусна катастрофа в западната част на Иран, предаде Франс прес, позовавайки се на иранската държавна новинарска агенция.

По информация на местните власти автобусът е превозвал работници на газова рафинерия, съобщи ИРНА. Първоначалният брой на жертвите, който според властите може да нарасне, е 12, а 16 души са ранени. 

Иран има лоши показатели по отношение на пътната безопасност поради застарелия си автомобилен парк, безразсъдното шофиране и лошото състояние на някои пътища. Според властите, пътнотранспортните произшествия са отнели близо 20 000 живота между март 2025 г. и март 2026 г.

Автобус падна в пропаст, има загинали

Катастрофата, причината за която все още не е установена, е станала снощи на път, свързващ Абданан и Дехлоран в западната част на страната, уточни ИРНА.

През юли 2025 г. 21 души загинаха, а около 20 други бяха ранени, след като автобусът им се преобърна в южната част на Иран.

През август 2024 г. 28 пакистански поклонници, пътуващи за Ирак, загинаха при автобусна катастрофа в Централен Иран.

Източник: БТА    
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