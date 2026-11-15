Буркани, дърва и брашно: Как се подготвят хората в Северозапада за бедствия

Раница за 72 часа - какво бихте сложили в нея, ако се наложи да напуснете дома си заради бедствие или извънредна ситуация? Европейската комисия препоръчва всеки гражданин да има подготвени най-необходимите неща за първите три дни. В Северозапада обаче хората отдавна имат свой начин да се подготвят - с пълни мазета, буркани, дърва и брашно. Но достатъчно ли е това и какво още трябва да има във всяко семейство?

В мазето за оцеляване на Лена от монтанското село Стубел има всичко необходимо, за да изкарат спокойно до пролетта. „И кисели краставички, и пюрета, и лютеници, и чушки, и какви ли не неща, а в другото мазе има два бидона с вино. Ако няма топло, тъкмо ще ни загрява“, казва тя пред NOVA.

Мъжът ѝ дори я посъветвал да се запасят и с брашно - за всеки случай. „Я си купи брашно и нека да го има тук, защото нищо не се знае. Имаме достатъчно дърва и имаме на какво да печем и да готвим, ако няма ток“, казва Лена.

Но освен запасите в мазето, експертите съветват всяко семейство да има и готова раница с най-необходимото за първите часове при извънредна ситуация. От Българския червен кръст препоръчват раницата да бъде подготвена предварително и поставена на удобно и достъпно място, до което цялото семейство има достъп.

„Като е желателно в дома да имаме допълнителен запас от храни, които са предимно сухи с голям срок на годност, отделно кибрит, свещи, батерии, фенер, аптечка за първа помощ“, обясни Галя Рангелова, експерт БЧК - Монтана

От БЧК могат да помогнат и със съвети за изготвянето на семеен план при бедствие. „Нещото, което е много важно - хората да знаят мобилни номера наизуст, да имат план за бедствие къде евентуално, ако се е разпиляло семейството, къде би било редно да се срещнат“, коментира Рангелова.

Лена обаче вече мисли и за следващата стъпка - какво да сложи в своята раница за оцеляване, ако се наложи да напусне дома си.