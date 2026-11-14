Станаха ясни причините за авиационния хаос в САЩ - некомпетентност или дефектен рутер са сринали полетите

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Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

М инистърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи разкри, че разследващите проверяват дали грешка на подизпълнител или дефектен рутер са предизвикали пълното спиране на полетите в цялата страна, което парализира въздушния трафик и блокира хиляди пътници в петък.

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Служители на федералния подизпълнител L3Harris са подменяли стари медни телекомуникационни кабели с оптични линии в „отдалечен обект на Федералната авиационна администрация (FAA)“, когато системата се е сринала, заяви Дъфи на пресконференция в събота.

Cause of FAA ground stop revealed after thousands of US fliers stranded, chaos at airports https://t.co/R2ZMHXKpXT https://t.co/WdToE6eYx5 — New York Post (@nypost) November 14, 2026

„Това, което се опитваме да установим, е дали става въпрос за некомпетентност - тоест дали е потребителска грешка, или грешка при инсталацията от страна на L3Harris - или са монтирали дефектен рутер? Все още не сме установили каква е повредата. В рутера ли е проблемът, или от L3Harris не са си свършили добре работата?“, обясни Дъфи.

„Това беше система на FAA, която не се справи със задачата. Или нашият подизпълнител не се справи, или оборудването не издържа и причини прекъсванията.“, добави той.

Транспортният министър подчерта, че разследващите „не смятат“, че кибератака или чуждестранна намеса са причинили мащабния инцидент, но не изключи напълно тази версия.

.@SecDuffy says national ground stop issue came from replacement of telecommunication lines from aging copper wires to fiber in a remote FAA location: "We haven't determined what the fault was. Was it the router or were they not doing great work for us at L3Harris?" https://t.co/AtyBDgOcyp — CSPAN (@cspan) November 14, 2026

Няма „никакви доказателства“, че проблем, свързан с изкуствен интелект, е предизвикал срива, съобщи директорът на FAA Брайън Бедфорд.

Според Бедфорд властите са изолирали дефектното оборудване в рамките на 45 минути след началото на прекъсването.

Множество обекти са докладвали за проблеми, които не са могли да бъдат отстранени бързо, което е принудило FAA да нареди пълно спиране на полетите от съображения за сигурност.

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Нито една система не е „угаснала“ или „изгубена напълно“, потвърди Бедфорд.

Компанията L3Harris, която притежава мрежата, е модернизирала „изключително старата телекомуникационна система“ за контрол на въздушното движение в петък - дейност, която Дъфи определи като „рутинна поддръжка“.

Десетилетните медни кабели се извеждат от употреба и около 70% от линиите в страната вече са подменени, обявиха официалните лица.

„Тази подмяна се извършва в Америка от десетилетия. На практика всяка една институция в страната е преминала от медни към оптични кабели, от аналогови към цифрови системи. Предполагам, че FAA е последната, която прави това, защото не са били направени нужните инвестиции“, възмути се Дъфи.

„Рутерът, който е бил подменян при преминаването от медни към оптични кабели, е започнал да претоварва останалите рутери в нашата система за контрол на въздушното движение. По-конкретно, имахме над 1000 опита за свързване на всеки четири до пет секунди. Това ни създаде проблеми с комуникацията със самолетите, а също така причини и известни смущения в радарните ни данни.“, добави той.

Източник: АР/БТА

Въпреки че точната причина все още се разследва, Дъфи многократно разкритикува остро L3Harris, като дори заяви, че правителството е „принудено да търпи“ компанията.

„Това повдига въпроса пред нас: какво точно направиха от L3Harris?“, ядоса се Дъфи.

„Ще потърсим отговорност. Много от нашите партньори вземат парите ни и ни предоставят наистина ужасна услуга. Точка по въпроса“, добави той. „Настояваме за по-добро обслужване, защото американският народ го заслужава. Искаме L3Harris или който и да ни е доставил този рутер, да си върши работата по-добре.“, каза още.

От L3Harris не отговориха веднага на запитването за коментар.

Дъфи също така насочи критиките си към Конгреса, заявявайки, че модернизацията е трябвало да бъде извършена години по-рано, и поднови призива си за милиарди долари ново финансиране.

В петък вечерта той призова Конгреса да одобри 50 милиарда долара ново финансиране за изграждането на „ултрамодерна“ система за контрол на въздушното движение.