Свят

Станаха ясни причините за авиационния хаос в САЩ - некомпетентност или дефектен рутер са сринали полетите

Американските власти разследват дали човешка грешка на подизпълнител или дефектен рутер при подмяна на стари медни кабели с оптика са предизвикали пълното спиране на полетите в САЩ в петък, което блокира хиляди пътници по летищата в страната

14 ноември 2026, 21:19
Танкер блъсна круизен кораб в Ню Орлиънс, 32 души са в болница

Танкер блъсна круизен кораб в Ню Орлиънс, 32 души са в болница
САЩ реагираха на подозрителна активност на дрон в базата „Лейкънхийт“

САЩ реагираха на подозрителна активност на дрон в базата „Лейкънхийт“
САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик
Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят
Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София
Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ
Неловка ситуация в Дъблин: Исландският премиер избегна прегръдката на Еманюел Макрон

Неловка ситуация в Дъблин: Исландският премиер избегна прегръдката на Еманюел Макрон
Разкриха трета афера на Дженсън Хуанг часове след оставката му

Разкриха трета афера на Дженсън Хуанг часове след оставката му

М инистърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи разкри, че разследващите проверяват дали грешка на подизпълнител или дефектен рутер са предизвикали пълното спиране на полетите в цялата страна, което парализира въздушния трафик и блокира хиляди пътници в петък.

Край на забраната за полети в САЩ, но транспортният хаос продължава (ОБЗОР)

Служители на федералния подизпълнител L3Harris са подменяли стари медни телекомуникационни кабели с оптични линии в „отдалечен обект на Федералната авиационна администрация (FAA)“, когато системата се е сринала, заяви Дъфи на пресконференция в събота.

„Това, което се опитваме да установим, е дали става въпрос за некомпетентност - тоест дали е потребителска грешка, или грешка при инсталацията от страна на L3Harris - или са монтирали дефектен рутер? Все още не сме установили каква е повредата. В рутера ли е проблемът, или от L3Harris не са си свършили добре работата?“, обясни Дъфи.

„Това беше система на FAA, която не се справи със задачата. Или нашият подизпълнител не се справи, или оборудването не издържа и причини прекъсванията.“, добави той.

Транспортният министър подчерта, че разследващите „не смятат“, че кибератака или чуждестранна намеса са причинили мащабния инцидент, но не изключи напълно тази версия.

Няма „никакви доказателства“, че проблем, свързан с изкуствен интелект, е предизвикал срива, съобщи директорът на FAA Брайън Бедфорд.

Според Бедфорд властите са изолирали дефектното оборудване в рамките на 45 минути след началото на прекъсването.

Множество обекти са докладвали за проблеми, които не са могли да бъдат отстранени бързо, което е принудило FAA да нареди пълно спиране на полетите от съображения за сигурност.

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Нито една система не е „угаснала“ или „изгубена напълно“, потвърди Бедфорд.

Компанията L3Harris, която притежава мрежата, е модернизирала „изключително старата телекомуникационна система“ за контрол на въздушното движение в петък - дейност, която Дъфи определи като „рутинна поддръжка“.

Десетилетните медни кабели се извеждат от употреба и около 70% от линиите в страната вече са подменени, обявиха официалните лица.

„Тази подмяна се извършва в Америка от десетилетия. На практика всяка една институция в страната е преминала от медни към оптични кабели, от аналогови към цифрови системи. Предполагам, че FAA е последната, която прави това, защото не са били направени нужните инвестиции“, възмути се Дъфи.

„Рутерът, който е бил подменян при преминаването от медни към оптични кабели, е започнал да претоварва останалите рутери в нашата система за контрол на въздушното движение. По-конкретно, имахме над 1000 опита за свързване на всеки четири до пет секунди. Това ни създаде проблеми с комуникацията със самолетите, а също така причини и известни смущения в радарните ни данни.“, добави той.

Източник: АР/БТА

Въпреки че точната причина все още се разследва, Дъфи многократно разкритикува остро L3Harris, като дори заяви, че правителството е „принудено да търпи“ компанията.

„Това повдига въпроса пред нас: какво точно направиха от L3Harris?“, ядоса се Дъфи.

„Ще потърсим отговорност. Много от нашите партньори вземат парите ни и ни предоставят наистина ужасна услуга. Точка по въпроса“, добави той. „Настояваме за по-добро обслужване, защото американският народ го заслужава. Искаме L3Harris или който и да ни е доставил този рутер, да си върши работата по-добре.“, каза още.

От L3Harris не отговориха веднага на запитването за коментар.

Дъфи също така насочи критиките си към Конгреса, заявявайки, че модернизацията е трябвало да бъде извършена години по-рано, и поднови призива си за милиарди долари ново финансиране.

В петък вечерта той призова Конгреса да одобри 50 милиарда долара ново финансиране за изграждането на „ултрамодерна“ система за контрол на въздушното движение.

Източник: nypost.com    
Спиране на полети САЩ FAA Въздушен трафик L3Harris Дефектен рутер Подизпълнител Модернизация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Коледният базар в Крайова отвори врати

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Коледният базар в Крайова отвори врати

Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят
Ексклузивно

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Преди 22 часа
Мицкоски: България да не коментира човешките права
Ексклузивно

Мицкоски: България да не коментира човешките права

Преди 1 ден
Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие
Ексклузивно

Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие

Преди 1 ден
КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги
Ексклузивно

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Александър Вучич влиза в сръбския парламент като председател на парламентарна група

Александър Вучич влиза в сръбския парламент като председател на парламентарна група

Свят Преди 16 минути

Лидерът на листата „Обединена Сърбия“ обяви в ефира на ТВ Пинк, че формацията му може да носи името „Сърбия срещу терора“ и обеща цивилизовано поведение в защита на интересите на гражданите

Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Свят Преди 1 час

Сдаващият поста премиер призова за обединение със съперника си Гади Айзенкот и ротация на премиерския пост пред лицето на заплахата от Иран, като настоява за изключване на арабските партии от кабинета

Неудържим! Карлос Насар счупи собствения си световен рекорд със 190 кг в изхвърлянето

Неудържим! Карлос Насар счупи собствения си световен рекорд със 190 кг в изхвърлянето

Любопитно Преди 2 часа

Българската суперзвезда във вдигането на тежести вдигна феноменалните 190 кг в категория до 95 кг пред погледите на пловдивските спортни легенди по време на мемориалния турнир в памет на Милен Добрев

Филипините спечелиха първото издание на „Евровизия Азия“

Филипините спечелиха първото издание на „Евровизия Азия“

Любопитно Преди 4 часа

Кармел триумфира в Банкок с песента „Sobra-Sobra“ и си осигури участие като специален гост на „Евровизия 2027“ в Бургас, а българската звезда DARA взриви сцената по време на финала

Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела

Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела

България Преди 4 часа

Епицентърът на труса е между двете родопски села, като местните жители са усетили две последователни разлюлявания през интервал от десет минути

Честит рожден ден, Чарлз! Кралят отбеляза 78-ия си рожден ден с Елтън Джон

Честит рожден ден, Чарлз! Кралят отбеляза 78-ия си рожден ден с Елтън Джон

Любопитно Преди 5 часа

Крал Чарлз III отбеляза 78-ия си рожден ден с нова снимка редом до сър Елтън Джон. Празникът на монарха идва на фона на противоречива обиколка в Карибите и поредните семейни скандали около завръщането на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания

Ново напрежение в Черно море: Дрон удари търговски кораб в румънски териториални води

Ново напрежение в Черно море: Дрон удари търговски кораб в румънски териториални води

Свят Преди 5 часа

Плавателният съд MV Larissa 1 е пътувал към Украйна, като при атаката на 13 километра от Сфънту Георге е повреден един от товарните му кранове

Прокуратурата подхваща институциите за кошмара на „Тракия“: Изискват данни от АПИ, ТОЛ управлението и НИМХ

Прокуратурата подхваща институциите за кошмара на „Тракия“: Изискват данни от АПИ, ТОЛ управлението и НИМХ

България Преди 5 часа

Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев обяви, че се изискват данни от АПИ, ТОЛ управлението и НИМХ за предупрежденията за гъстата мъгла, а румънският тираджия е разпитан два пъти без повдигнато обвинение

Въоръжени обраха имението на Крис Хемсуърт и Елза Патаки, откраднаха три автомобила

Въоръжени обраха имението на Крис Хемсуърт и Елза Патаки, откраднаха три автомобила

Свят Преди 6 часа

Четирима маскирани мъже, двама от които въоръжени с ножове, проникнаха в имението на Крис Хемсуърт и Елза Патаки край Байрън Бей, докато актьорите и трите им деца са спели, и успяха да откраднат три автомобила от гаража на имота

42-годишната Аврил Лавин стана майка за първи път

42-годишната Аврил Лавин стана майка за първи път

Любопитно Преди 6 часа

42-годишната канадска певица Аврил Лавин обяви в социалните мрежи, че е станала майка на момиченце, като сподели трогателни черно-бели кадри с новороденото, но запази в тайна самоличността на партньора си

Дъщерята на Марко Рубио открадна шоуто на първата му реч след изборите в САЩ

Дъщерята на Марко Рубио открадна шоуто на първата му реч след изборите в САЩ

Свят Преди 6 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио сияеше от гордост, след като най-малката му дъщеря Даниела го представи пред консервативни юристи, а самият той призова републиканците да мислят дългосрочно въпреки тежката загуба на междинните избори

Катастрофа на пътя Е-79 край Монтана: Унгарски тир удари два микробуса, един човек загина

Катастрофа на пътя Е-79 край Монтана: Унгарски тир удари два микробуса, един човек загина

България Преди 7 часа

Трафикът се осъществява в една лента след снощния тежък инцидент с унгарски тир, при който загина 35-годишен шофьор, а друг бе ранен

Три шампионски двойки спорят за място на финала в звездния турнир на “Игри на волята”

Три шампионски двойки спорят за място на финала в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Кои двама воини ще отпаднат на крачка от победата в LactoFlor - Битка на звездите?

Историческа визита: Еманюел Макрон пристигна в Камбоджа

Историческа визита: Еманюел Макрон пристигна в Камбоджа

Свят Преди 7 часа

Френският президент започва обиколката си в Югоизточна Азия с първа визита на държавен глава на Франция в страната от 1993 г., а България ще бъде представлявана на форума от Илияна Йотова

Владимир Киров

Почина художникът Владимир Киров

България Преди 8 часа

Уважаваният творец и дългогодишен преподавател си отиде на 71-годишна възраст след сериозно здравословно изпитание, само месец след като бе удостоен с най-високото отличие на града

МААЕ: Военните действия разклатиха енергийната мрежа на Украйна и засегнаха АЕЦ

МААЕ: Военните действия разклатиха енергийната мрежа на Украйна и засегнаха АЕЦ

Свят Преди 8 часа

Някои работещи ядрени блокове са намалили мощността си заради нестабилността в електроенергийната система, съобщи Рафаел Гроси

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

Параскева Джукелова на 56: Момичето, което получи най-големия подарък от съдбата точно на рождения си ден

Edna.bg

Марая Кери, високите токчета и онова, което отказваме да признаем за остаряването под прожекторите

Edna.bg

13 станаха жертвите на тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия”

Nova.bg

Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е физическият извършител на престъплението

Nova.bg