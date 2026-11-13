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Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Интервенцията е продължила над пет часа, а олимпийската шампионка сподели, че вече е на финалната права към пълното си възстановяване

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Л индзи Вон даде на своите последователи възможност да видят отблизо последната ѝ операция на крака, докато продължава възстановяването си след множеството падания по-рано тази година.

„Операцията мина добре!“ - сподели 42-годишната Вон в Instagram в четвъртък, 12 ноември.

„Отне повече от 5 часа, за да бъдат премахнати всички пластини и винтове от крака ми и да бъде възстановена предната ми кръстна връзка (ACL). Вече съм си у дома от болницата и съм благодарна, че съм на финалната права към пълното възстановяване“, написа тя.

Източник: Getty Images

Олимпийската шампионка благодари на своите лекари, на Американския ски отбор и на близките си, че ѝ „помагат да премине през това“.

Първоначалната публикация на Вон включваше снимка, която впоследствие беше изтрита, от операцията в сряда, 11 ноември, на която се виждаше огромен белег по левия ѝ крак, докато лекарите извършват интервенцията.

На друга снимка Вон държеше плик с пластините и винтовете, извадени от крака ѝ. Публикацията ѝ получи множество благопожелания от някои от известните ѝ приятели и последователи.

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Преди да легне под ножа, Вон откровено призна, че се притеснява от това, което ѝ предстои.

„Този ден отдавна наближаваше в календара ми… и моментът най-накрая дойде“, сподели тя в Instagram във вторник, 10 ноември.

„Бях нервна и разтревожена… но в същото време развълнувана, че се надявам да оставя това зад гърба си. Това ще бъде моята 9-а операция и се моля да е последната. Все още има неща, които биха могли да се променят по време на интервенцията, така че ще трябва да изчакаме и да видим как ще мине, но ще ви държа в течение за напредъка си, когато изляза от операционната и се възстановявам“, допълни тя.

Тя добави: „В най-добрите ръце съм и съм благодарна за помощта на моите лекари, физиотерапевт, медицински сестри и целия медицински персонал 🙏🏻. Благодаря отново за цялата подкрепа през последните 9 месеца. Наистина означаваше много за мен да получа толкова много любов и насърчение. 🙏🏻❤️ Както казваше майка ми: „Днес е още един прекрасен ден!“… Надявам се да е права 🙏🏻🤞🏻“.

Вон претърпя открита фрактура и счупване на тибиалното плато на левия крак след падане на Олимпийските игри през февруари, което се случи само седмица след като скъса предна кръстна връзка при падане по време на последното състезание за сезона от Световната купа в Кран-Монтана, Швейцария.

В интервю за The Athletic миналата седмица Вон заяви, че не е затворила вратата за евентуално завръщане на пистата.

„Не мисля, че ще дойде момент, в който да не искам да карам бързо“, каза тя в материал, публикуван в петък, 6 ноември.

„Иска ми се да можех да съм навън на пистата. Искам да премина през тази операция и да видя как ще се развият нещата, и ще видим, знаете, дали физически и психически ще искам да продължа да се състезавам, или ще карам само за удоволствие“, каза тя.

Източник: usmagazine    
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