Ива Михайлова проговори за престоя си в България: „Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“

И скам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден, като заяви че не желае да бъда част от политически спорове и няма да коментира повече тази тема.

„Тук се чувствам в безопасност“: Ива Михайлова разказа как е преминала границата и се е прибрала в България

И допълни: "За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно".

Тя изказа благодарност към всички загрижени за нея.

Припомняме, че срещу Михайлова, притежаваща българско и северномакедонско гражданство, се води съдебно дело за участие в пътен инцидент с фатален изход, като през октомври 2025 г. властите са отнели паспортите ѝ и са ѝ забранили да напуска Кочани.

Михайлова е подсъдима в Северна Македония за катастрофа, при която има няколко ранени, включително и тя самата, а един от пътниците е починал.

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

На 12 октомври стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България, което предизвика напрежение между София и Скопие. 23-годишната жена бе настанена за лечение в "Пирогов“ след настъпили усложнения от катастрофата.