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К америте уловиха конфузен момент на форума на Европейската политическа общност в Дъблин, след като исландският премиер Криструн Фростадотир се отдръпна назад, когато френският президент Еманюел Макрон се наведе да я прегърне.

Френският президент беше заснет да се навежда за прегръдка, но г-жа Фростадотир изглежда избегна обятията му, като се отдръпна назад, докато държеше ръката си на рамото му.

Източник: Getty Images

Тя изглеждаше неудобно, докато поглеждаше към фотографа от дясната си страна, който улови неловкия момент.

Макрон обаче изглеждаше в приповдигнато настроение, тъй като се усмихваше и я гледаше в очите, докато се навеждаше.

An awkward moment unfolded at a gathering of European leaders in Dublin as French President Emmanuel Macron appeared to attempt a hug with Icelandic Prime Minister Kristrún Frostadóttir. She seemed to pull away, leaving the exchange visibly uncomfortable. #emmanuelmacron #macron https://t.co/vUKMX4FnN6 — Reporter World (@Reporterworld_) November 13, 2026

Срещата се състоя, докато лидерите на континента заседаваха на кръгла маса на Европейската политическа общност в Дъблин.

Анди Бърнам използва възможността, за да засили реториката си за отмяна на Брекзит, докато се опитва да финализира условията на своето „рестартиране“.

Очаква се той да обсъди пакета на срещи с лидери, сред които Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Източник: Getty Images

Нарастват обаче опасенията, че Бърнам ще направи сериозни отстъпки, за да получи по-добри търговски условия на срещата на върха ЕС-Обединеното кралство следващия петък.

Те биха могли да включват вноски в хазната на Брюксел, схема за младежко „свободно движение“ и приемане на правилата на блока. Държавите членки също се готвят да заемат твърда позиция относно исканията за намалени такси за обучение.

Diplomatic Freeze? Macron Goes in for a Hug, Iceland PM Isn't Feeling It Cameras captured an uneasy exchange in Dublin as French President Emmanuel Macron moved in to hug Icelandic Prime Minister Kristrún Frostadóttir during a meeting of European leaders. Frostadóttir appeared to draw back, leaving the warm greeting hanging in a visibly awkward moment. — The Elite Journal (@Delitejournal) November 13, 2026

Смята се, че външният министър Ед Милибанд сам е предложил да оглави усилията за представяне на сделката пред обществеността.

Бърнам предизвика по-широк натиск за пълно повторно присъединяване към ЕС след следващите избори, което поражда сътресения в кабинета, въпреки че премиерът нареди на министрите да запазят неутралитет публично.

Дейвид Камерън отправи остро предупреждение снощи, че Обединеното кралство не трябва да се връща в блока, призовавайки Бърнам да спре да обвинява Брекзит за икономическите неволи на страната.

Снимката е архивна: Исландският премиер Криструн Фростадотир и френският президент Еманюел Макрон Източник: Getty Images

В мащабно изявление той предупреди, че отварянето отново на „болезнения спор“ няма да донесе нищо добро.

Собственият премиерски мандат на консерватора беше провален от загубата му на референдума за ЕС през 2016 г., по време на който той водеше кампанията за оставане.

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„Ако погледнете икономическите проблеми, които имаме днес, наистина не мисля, че те имат нещо общо с Брекзит“, каза лорд Камерън пред Мишал Хюсеин от Bloomberg.

Премиерът е готов да подпише поредица от споразумения за храните и напитките, търговията с емисии и „схема за младежки обмен“ на срещата на върха следващата седмица.

В друга очевидна отстъпка към ЕС се твърди, че министрите са готови да изравнят целите на блока за продажби на електромобили. Съществува и натиск да последват Брюксел, като наложат мита върху китайските автомобили.

Анди Бърнам и пътят на Великобритания обратно в ЕС

Пристигайки в Дъблин тази сутрин, ръководителят на външната политика на Европейската комисия Кая Калас заяви, че „много би искала да види Великобритания обратно в Европа“, въпреки „травмата“ от преговорите за Брекзит.

„Преговорите няма да бъдат толкова лесни, но мисля, че можем да предприемем малките стъпки“, каза тя.

„И съм уверена, че ако сме заедно, сме много по-силни, когато става въпрос за икономика, но също и когато става въпрос за сигурност.“

Бърнам заяви, че ще използва срещата на върха следващата седмица и за да „постави началото на сериозен диалог“ относно дългосрочните връзки на Обединеното кралство с ЕС, след като заяви, че „придържането към статуквото не е достатъчно добро за Великобритания“.

Премиерът, който и преди е изразявал желание да види Обединеното кралство отново в ЕС приживе, заяви, че скоро ще представи „различни варианти“ за избирателите.

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Но призивът му за „честна дискусия“ относно връщането към свободното движение предизвика смут в редиците на лейбъристите.

Объркването се засили, след като той беше притиснат да обясни как всяка промяна в червените линии от предизборната програма на лейбъристите – изключващи повторно присъединяване към митническия съюз и единния пазар - би била представена пред избирателите.

Първоначално Бърнам заяви, че няма да има промяна в рамките на този парламент, и даде знак, че може да води следващите общи избори с обещание да върне Обединеното кралство в блока.

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Но в друго интервю той отговори с „не“ на въпроса дали би позволил на Обединеното кралство да възстанови свободното движение в ЕС без референдум.

Това принуди Даунинг стрийт да уточни, че той „не клони нито в едната, нито в другата посока“ по отношение на това как да се продължи напред или дали е необходим национален вот.

В писмото си до кабинета г-н Бърнам заяви: „В периода след срещата на върха политиката на правителството ще бъде да проучи вариантите за дългосрочните отношения с ЕС, които да бъдат разгледани в следващия парламент.

В края на този процес ще представим пред страната съответните предимства и недостатъци на различните варианти.

Важно е да останем единни и дисциплинирани като правителство в посланията си през целия този период.

Няма да бъде уместно министрите поотделно да се застъпват за конкретни варианти или да изразяват мнение относно вероятния изход от процеса.“

Бившият министър от кабинета на консерваторите дейм Прити Пател заяви: „Манията на Анди Бърнам по ЕС рискува да дръпне Великобритания назад, да навреди на икономиката ни и да остави трудолюбивите британски данъкоплатци да плащат сметката.

Британският народ гласува за напускане на ЕС. Това демократично решение трябва да бъде уважавано, а не безкрайно подкопавано от либерално-левия естаблишмънт, който отказва да го приеме.

Вместо да отваря отново старите спорове за Брекзит, Бърнам трябва да се съсредоточи върху истинските предизвикателства пред нашата страна: насърчаване на икономическия растеж, намаляване на данъците, съкращаване на регулациите и подкрепа за британския бизнес.

Нуждаем се от правителство, фокусирано върху бъдещето на Великобритания, а не от такова, обсебено от връщането към миналото ѝ“.