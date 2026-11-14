Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

"Тези, които искат да ограничат средствата за Украйна, целят да тласнат страната към несправедлив мир, като рискуват трайна уязвимост на цяла Европа", заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

Това негово изявление идва в момент, в който Марин Льо Пен, кандидатка от крайната десница и фаворитка на президентските избори във Франция догодина, се стреми да постави под въпрос помощта за Киев, отбелязва агенцията. „Това е рецепта за следваща война. Това не може да бъде позицията на Франция“, написа френският лидер в социалната платформа Екс.

Macron says limiting Ukraine aid would pave way to 'another war' ➡️ https://t.co/MCL26O5eLi https://t.co/JHpKEpcgQB — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 14, 2026

Марин Льо Пен възнамерява, ако бъде избрана за президент, да прекрати финансовата помощ за Украйна, в която Русия нахлу през 2022 г. Тази позиция е остро критикувана от настоящото правителство и от кандидати от целия политически спектър – от социалдемократите до десницата. Този, който според проучванията е с най-големи шансове да се изправи срещу Льо Пен на евентуален балотаж – Жан-Люк Меланшон от партията „Непокорна Франция“, също е критикуван за позицията си, смятана от опонентите му за проруска.

„Ако Русия наложи брутално волята си върху една европейска държава, това ще отслаби цяла Европа“, предупреди Макрон, който не може да се кандидатира отново след два мандата. „Да помогнем на Украйна да се защити, означава да защитим Франция и французите“, добави той.

Докато изглежда, че европейците са напът да получат място на масата за преговорите относно Украйна – нещо, което Москва им отказваше досега, те изразиха опасения от руски „капан“ по време на срещата на върха вчера в Дъблин, посочва АФП, тъй като Русия всъщност иска преговорите да се отнасят до „архитектурата на сигурността“ в Европа.

„Последните разговори с американските пратеници показаха: Владимир Путин не иска да преговаря“, заяви френският президент и добави: „Ясно е, че той залага на това да принуди Украйна да се подчини, като засилва ударите срещу мирни жители и се опитва да потопи страната в мрак тази зима. Нашата отговорност е да провалим тези опити“.

В преговорите за Украйна „сега трябва да отидем по-далеч и да кажем ясно, включително и на руснаците, какво искаме за периода след войната“, но също така „да уточним какво очакваме от САЩ за дългосрочната сигурност на Европа“, заключи Макрон.