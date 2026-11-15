България

Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.

Министерският съвет се събира на заседание в понеделник, 16 ноември, за да обсъди държавната план-сметка, както и бюджетите на НЗОК и ДОО за следващата година

15 ноември 2026, 16:42
Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.
Източник: iStock

М инистерският съвет ще проведе заседание в понеделник, 16 ноември, съобщава правителствената информационна служба. В дневния ред са проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина, се уточнява в съобщението.

Гълъб Донев представи основните параметри на Бюджет 2027 пред ЕК

На 6 ноември в УНСС премиерът представи параметрите на план-сметката на държавата за 2027 г. По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, както и цели, приоритети и политики, „а нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно“.

Надзорният съвет на НЗОК обсъжда проектобюджета на касата за 2027 г.

В сряда проектобюджетът беше обсъден от социалните партньори. По думите на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев правителството предлага бюджет, който връща публичните финанси към устойчивост, без да изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.

Източник: Нелли Желева/БТА    
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