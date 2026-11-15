Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители

Щ о се отнася до числата, малко сватби са успели да надминат рекордите, постигнати от венчавката между британската принцеса Ан и капитан Марк Филипс. Заветното „да“ на първородната дъщеря на кралица Елизабет Втора и принц Филип успя да събере пред телевизорите (в първото по рода си цветно предаване на Би Би Си) 27,6 милиона души във Великобритания и над 500 милиона зрители в световен мащаб.

В онази студена сряда на 14 ноември 1973 г., хиляди любопитни граждани се стекоха в Лондон, за да отпразнуват това събитие - първата от 13 години насам сватба на пряк наследник на монарха. Младата жена беше едва на 23 години и тогава не знаеше, че това няма да бъде единственият ѝ брак.

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Дългоочакваният ден настъпи шест месеца след като двойката обяви официално годежа си на 29 май същата година. Бъдещите съпрузи се запознават пет години преди да станат мъж и жена на конно състезание в град Мексико. И двамата изпитват страст към конете и онази среща между младата принцеса и лейтенанта от 1-ви кралски драгунски гвардейски полк се превръща в истинска любов от пръв поглед. Предложението за брак идва пет години по-късно с впечатляващ пръстен със сапфири и диаманти от бижутерската къща „Гарард“ и е посрещнато с огромна обич от обществото.

Булчинска визия с исторически препратки

В този ден булката пристигна в Уестминстърското абатство от Бъкингамския дворец под ръка с баща си. Вярна на своя стил, принцеса Ан реши да не изпада в показност и заложи на сватбена рокля с минималистично вдъхновение. Семплостта не означаваше скука и затова в дизайна имаше място за исторически препратки. Въпреки това липсата на орнаменти не се хареса на всички, тъй като мнозина сметнаха резултата за твърде обикновен - в пресата дори я определиха като „най-семплата рокля на света“. Но ако се вгледаме внимателно в стиловия избор, се вижда, че тази зимна визия подчертаваше чертите на булката.

Нейният тоалет беше дело на дизайнерката Морийн Бейкър, която по онова време оглавяваше модната къща „Сюзън Смол“ и на която дъщерята на кралицата се беше доверявала многократно (впоследствие тя уши за нея цели 250 тоалета). Вдъхновението за дрехата идва от епохата на Тюдорите, обхващаща годините между 1485 и 1603 в английската история. Ето защо роклята имаше висока яка, широка пола, двуметров шлейф, средновековни „ангелски“ ръкави и прилепнали ръкавели под тях. Освен това включваше редици от перли по корсажа и гръб с флорални мотиви.

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Визията се допълваше от копринен воал с флорални елементи, който се спускаше от тиарата ѝ. Воалът беше бродиран от „Локс Ембройдърърс“ - лондонска работилница, основана през 1767 г. от хугенотски бежанец (френски протестант с калвинистко вероизповедание) с италианско образование. Той бил специализиран в златните дантели и успял да наложи марката си, която работела по поръчка за най-ексклузивните модни ателиета на епохата, сред които и „Кристиан Диор“.

Бижуто, което прикова всички погледи

Безспорно най-забележителният аксесоар в нейната визия беше намигване към семейното наследство. За украшение за глава принцесата избра същото, което майка ѝ носеше в деня на своята сватба и което години по-късно нейната племенница Беатрис Йоркска също щеше да сложи на своята венчавка. Това беше диадемата на Мери Тек (прабаба на булката) - тиара с ресни, принадлежаща на нейната баба, кралицата майка Елизабет Боуз-Лайън. През 1919 г. крал Джордж Пети поръчва на бижутерите от „Гарард“ да я изработят с диаманти, подарени от кралица Виктория. Принцесата я постави върху обемен кок.

Другият важен детайл, който добави стойност към семплия ѝ стил, беше каскаден булчински букет в бяло, съставен от рози и момини сълзи - любимото цвете на кралските булки. Освен това, както повелява традицията, флоралната композиция включваше клонка мирта от храста, засаден от кралица Виктория през 1840 г. в градините на нейната резиденция Осбърн Хаус. За обувки младата съпруга избра затворен модел от сатен с нисък ток в цвят екрю.

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Грейс Кели и кралица София сред гостите

Всички поканени останаха очаровани от пищността, която кралското семейство подготви за този ден. Майкъл Рамзи, архиепископ на Кентърбъри, отслужи церемонията, а младоженците поздравиха събралото се множество от балкона на двореца. Тържеството не пропуснаха тогавашните принцове на Испания Хуан Карлос и София, принцовете Харалд и Соня от Норвегия, принцовете Беатрикс и Клаус от Нидерландия и кралското семейство на Гърция - Анна-Мария и Константинос.

Без съмнение най-обсъжданата случка на деня беше свързана с Грейс Кели, която пристигна, придружавайки съпруга си Рение Трети от Монако. Принцесата на Монако, без да се притеснява да наруши протокола, се появи в тоалет изцяло в бяло. Бяло палто, бяла шапка, бели обувки, бели ръкавели и бели ръкавици привлякоха вниманието на всички на първия ред сред гостите.

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На последвалия обяд присъстващите опитаха омар, яребица и ментов сладолед, а за десерт беше поднесена огромната сватбена торта, приготвена от старшина Дейвид Дод, главен сладкар на кетъринг корпуса към армията на капитан Филипс. След тържеството младоженците потеглиха на меден месец. На борда на кралската яхта „Британия“ те предприеха околосветско пътешествие през Атлантическия и Тихия океан.

Години по-късно се родиха двете деца на двойката - Питър (през 1977 г.) и Зара (през 1981 г.), но любовта им угасна официално на 23 април 1992 г. Същата година принцеса Ан се омъжи на скромна церемония за друг военен офицер, този път от флота - вицеадмирал сър Тимъти Лорънс.