Любопитно

Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители

Преди 53 години британската принцеса Ан се омъжи за капитан Марк Филипс пред половин милиард зрители. Вижте историята на нейната средновековна рокля, тиарата на кралицата майка и защо Грейс Кели наруши кралския протокол по време на церемонията

15 ноември 2026, 17:05
Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители
Източник: Getty

Щ о се отнася до числата, малко сватби са успели да надминат рекордите, постигнати от венчавката между британската принцеса Ан и капитан Марк Филипс. Заветното „да“ на първородната дъщеря на кралица Елизабет Втора и принц Филип успя да събере пред телевизорите (в първото по рода си цветно предаване на Би Би Си) 27,6 милиона души във Великобритания и над 500 милиона зрители в световен мащаб.

В онази студена сряда на 14 ноември 1973 г., хиляди любопитни граждани се стекоха в Лондон, за да отпразнуват това събитие - първата от 13 години насам сватба на пряк наследник на монарха. Младата жена беше едва на 23 години и тогава не знаеше, че това няма да бъде единственият ѝ брак.

Embed from Getty Images

Дългоочакваният ден настъпи шест месеца след като двойката обяви официално годежа си на 29 май същата година. Бъдещите съпрузи се запознават пет години преди да станат мъж и жена на конно състезание в град Мексико. И двамата изпитват страст към конете и онази среща между младата принцеса и лейтенанта от 1-ви кралски драгунски гвардейски полк се превръща в истинска любов от пръв поглед. Предложението за брак идва пет години по-късно с впечатляващ пръстен със сапфири и диаманти от бижутерската къща „Гарард“ и е посрещнато с огромна обич от обществото.

  • Булчинска визия с исторически препратки

В този ден булката пристигна в Уестминстърското абатство от Бъкингамския дворец под ръка с баща си. Вярна на своя стил, принцеса Ан реши да не изпада в показност и заложи на сватбена рокля с минималистично вдъхновение. Семплостта не означаваше скука и затова в дизайна имаше място за исторически препратки. Въпреки това липсата на орнаменти не се хареса на всички, тъй като мнозина сметнаха резултата за твърде обикновен - в пресата дори я определиха като „най-семплата рокля на света“. Но ако се вгледаме внимателно в стиловия избор, се вижда, че тази зимна визия подчертаваше чертите на булката.

Нейният тоалет беше дело на дизайнерката Морийн Бейкър, която по онова време оглавяваше модната къща „Сюзън Смол“ и на която дъщерята на кралицата се беше доверявала многократно (впоследствие тя уши за нея цели 250 тоалета). Вдъхновението за дрехата идва от епохата на Тюдорите, обхващаща годините между 1485 и 1603 в английската история. Ето защо роклята имаше висока яка, широка пола, двуметров шлейф, средновековни „ангелски“ ръкави и прилепнали ръкавели под тях. Освен това включваше редици от перли по корсажа и гръб с флорални мотиви.

Embed from Getty Images

Визията се допълваше от копринен воал с флорални елементи, който се спускаше от тиарата ѝ. Воалът беше бродиран от „Локс Ембройдърърс“ - лондонска работилница, основана през 1767 г. от хугенотски бежанец (френски протестант с калвинистко вероизповедание) с италианско образование. Той бил специализиран в златните дантели и успял да наложи марката си, която работела по поръчка за най-ексклузивните модни ателиета на епохата, сред които и „Кристиан Диор“.

  • Бижуто, което прикова всички погледи

Безспорно най-забележителният аксесоар в нейната визия беше намигване към семейното наследство. За украшение за глава принцесата избра същото, което майка ѝ носеше в деня на своята сватба и което години по-късно нейната племенница Беатрис Йоркска също щеше да сложи на своята венчавка. Това беше диадемата на Мери Тек (прабаба на булката) - тиара с ресни, принадлежаща на нейната баба, кралицата майка Елизабет Боуз-Лайън. През 1919 г. крал Джордж Пети поръчва на бижутерите от „Гарард“ да я изработят с диаманти, подарени от кралица Виктория. Принцесата я постави върху обемен кок.

Другият важен детайл, който добави стойност към семплия ѝ стил, беше каскаден булчински букет в бяло, съставен от рози и момини сълзи - любимото цвете на кралските булки. Освен това, както повелява традицията, флоралната композиция включваше клонка мирта от храста, засаден от кралица Виктория през 1840 г. в градините на нейната резиденция Осбърн Хаус. За обувки младата съпруга избра затворен модел от сатен с нисък ток в цвят екрю.

Embed from Getty Images

  • Грейс Кели и кралица София сред гостите

Всички поканени останаха очаровани от пищността, която кралското семейство подготви за този ден. Майкъл Рамзи, архиепископ на Кентърбъри, отслужи церемонията, а младоженците поздравиха събралото се множество от балкона на двореца. Тържеството не пропуснаха тогавашните принцове на Испания Хуан Карлос и София, принцовете Харалд и Соня от Норвегия, принцовете Беатрикс и Клаус от Нидерландия и кралското семейство на Гърция - Анна-Мария и Константинос.

Без съмнение най-обсъжданата случка на деня беше свързана с Грейс Кели, която пристигна, придружавайки съпруга си Рение Трети от Монако. Принцесата на Монако, без да се притеснява да наруши протокола, се появи в тоалет изцяло в бяло. Бяло палто, бяла шапка, бели обувки, бели ръкавели и бели ръкавици привлякоха вниманието на всички на първия ред сред гостите.

Embed from Getty Images

На последвалия обяд присъстващите опитаха омар, яребица и ментов сладолед, а за десерт беше поднесена огромната сватбена торта, приготвена от старшина Дейвид Дод, главен сладкар на кетъринг корпуса към армията на капитан Филипс. След тържеството младоженците потеглиха на меден месец. На борда на кралската яхта „Британия“ те предприеха околосветско пътешествие през Атлантическия и Тихия океан.

Години по-късно се родиха двете деца на двойката - Питър (през 1977 г.) и Зара (през 1981 г.), но любовта им угасна официално на 23 април 1992 г. Същата година принцеса Ан се омъжи на скромна церемония за друг военен офицер, този път от флота - вицеадмирал сър Тимъти Лорънс.

Източник: www.hola.com    
Принцеса Ан Кралска сватба Марк Филипс Британско кралско семейство Булчинска рокля Тиара Уестминстърско абатство 1970-те
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Асен Василев: Конструкцията на Бюджет 2027 е грешна и ще доведе до рецесия, безработица и спад на доходите

Асен Василев: Конструкцията на Бюджет 2027 е грешна и ще доведе до рецесия, безработица и спад на доходите

НС прие на първо четене данъчни облекчения за детски спорт и частни уроци

НС прие на първо четене данъчни облекчения за детски спорт и частни уроци

Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители

Сватбата на принцеса Ан: „Най-семплата рокля на света“, торта с нейния ръст и 500 милиона зрители

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Немските военни ограничиха достъпа на китайски автомобили в базите си

Немските военни ограничиха достъпа на китайски автомобили в базите си

carmarket.bg
„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България
Ексклузивно

„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

Преди 23 часа
<p>Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)

Преди 21 часа
Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война
Ексклузивно

Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

Преди 20 часа
Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери
Ексклузивно

Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бритни Спиърс пуска собствена линия бижута BTiny

Бритни Спиърс пуска собствена линия бижута BTiny

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Бритни Спиърс стартира дългоочаквана линия бижута, наречена BTiny. Певицата пусна специален уебсайт с послание до феновете, разкривайки, че тайният и много личен проект се подготвя повече от 20 години и съвсем скоро ще види бял свят

Гърция доставя електроенергия на България през деня, за да я купи обратно вечерта

Гърция доставя електроенергия на България през деня, за да я купи обратно вечерта

България Преди 1 час

Анализ на Европейската комисия показва, че бумът на соларните паркове и системите за съхранение на енергия в батерии с капацитет над 16 гигаватчаса позволяват на страната ни да внася евтин дневен ток и да го изнася при по-високи вечерни цени

Празничният дух завладя столицата: Немският коледен базар в София отвори врати (СНИМКИ)

Празничният дух завладя столицата: Немският коледен базар в София отвори врати (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

За 16-а поредна година Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ се превърна в коледно градче, което ще радва жителите и гостите на столицата до 21 декември

Приближените на Макрон предупредиха, че Марин льо Пен ще изолира Франция от Европа

Приближените на Макрон предупредиха, че Марин льо Пен ще изолира Франция от Европа

Свят Преди 3 часа

Приближените до френския президент разкритикуваха остро намерението на лидерката на „Национален сбор“ да спре помощта за Украйна и обвиниха Вашингтон, че е „изоставил“ Киев и оказва натиск върху него в полза на Москва

Напрежение около службите: ДАНС отрече твърденията за въздействие по казуса с Ива Михайлова

Напрежение около службите: ДАНС отрече твърденията за въздействие по казуса с Ива Михайлова

България Преди 4 часа

От държавната агенция определиха като недопустимо въвличането на институцията в политически противопоставяния чрез записи с непотвърден произход, след като Ивайло Мирчев заговори за „силно взаимодействие“ по случая с Ива Михайлова

раница за оцеляване

Буркани, дърва и брашно: Как се подготвят хората в Северозапада за бедствия

България Преди 4 часа

Европейската комисия препоръчва всеки гражданин да има запаси за първите три дни. БЧК съветва да подготвим храна, вода, фенер, батерии и аптечка

Три кораба бяха поразени с дронове в териториалните води на Румъния

Три кораба бяха поразени с дронове в териториалните води на Румъния

Свят Преди 5 часа

Поразеният в петък LARISSA 1 се намира в изключителната икономическа зона на България

Зеленски: Руски „Шахеди“ атакуваха украински подстанции на фона на ограниченията за Starlink

Зеленски: Руски „Шахеди“ атакуваха украински подстанции на фона на ограниченията за Starlink

Свят Преди 5 часа

Зеленски съобщи, че руски дронове „Шахед“ са ударили подстанции и свърза атаките с ограниченията за използване на Starlink

Спасителни екипи и полицаи работят на мястото на тежка автобусна катастрофа със загинали в Па Алам, Иран, 21 декември 2024 г.

Кървава катастрофа в Иран - автобус с работници се разби, има жертви

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е станал на пътя между Абданан и Дехлоран

Д-р Пекин анализира участниците от „Игри на волята“, Мирослав разказа за живота след победата

Д-р Пекин анализира участниците от „Игри на волята“, Мирослав разказа за живота след победата

Любопитно Преди 6 часа

Борисов предупреди за „гръцки сценарий“: МВФ може да поиска орязване на пенсии и заплати

Борисов предупреди за „гръцки сценарий“: МВФ може да поиска орязване на пенсии и заплати

България Преди 7 часа

Лидерът на ГЕРБ заяви, че икономиката прегрява заради държавните разходи и заемите и предупреди за възможно орязване на пенсии и заплати

Ива Михайлова проговори за престоя си в България: „Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“

Ива Михайлова проговори за престоя си в България: „Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“

България Преди 7 часа

23-годишната жена благодари на българския народ и заяви, че не желае повече да бъде въвличана в политически спорове

Най-малко 19 ранени при руски удари в Запорожие и Харковска област

Най-малко 19 ранени при руски удари в Запорожие и Харковска област

Свят Преди 7 часа

Сред пострадалите са 80-годишна жена и четири деца. Руските сили са атакували и Днепропетровска област

2 милиона светлини и летяща шейна: Коледната магия завладя Крайова

2 милиона светлини и летяща шейна: Коледната магия завладя Крайова

Свят Преди 7 часа

Само на няколко часа от България, румънският град посреща посетителите с над 2 милиона светлини, ледена пързалка и летящата шейна на Дядо Коледа

Само 5 екипа ремонтират авариите на „Топлофикация“ в София, министърът предупреди за проблем

Само 5 екипа ремонтират авариите на „Топлофикация“ в София, министърът предупреди за проблем

България Преди 8 часа

Ива Петрова заяви, че някои повреди се отстраняват повече от два месеца, а предписанията на енергийното министерство не са изпълнени

Емануела пред Мон Дьо: Животът не е любовна песен

Емануела пред Мон Дьо: Животът не е любовна песен

Любопитно Преди 8 часа

Попфолк звездата разкрива болезнени истини за фалшивите скандали в началото на кариерата си, предателствата в любовта и липсата на справедливост в държавата

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

След две години чакане: Мона Гочев направи първа копка на мечтания дом

Edna.bg

От сутрешното кафе до вечерната среща: градът има нов ритъм с Renault Clio

Edna.bg

„Историите на Мария Йотова”: България през очите на Бетани Хюз - страна, в която историята е жива (ВИДЕО)

Nova.bg

Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.

Nova.bg