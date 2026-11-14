САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

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Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

САЩ възстановиха въздушния трафик след няколкочасово спиране на всички излитания заради проблеми с комуникационните системи за управление на полетите, довели до анулирането на хиляди полети.

Министрите на транспорта Шон Дъфи и на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин посочиха остарялото оборудване като причина и заявиха, че няма данни за кибератака или връзка със срива на Microsoft.

Въпреки отмяната на забраната нормалното разписание няма да бъде възстановено веднага, тъй като самолети и екипажи са извън планираните си позиции.

US to resume flights after air traffic network failure sparks chaos A communications failure at air traffic control centres grounded flights nationwide for four hours, disrupting thousands of journeys and exposing vulnerabilities in the ageing US aviation system. https://t.co/AXbeCsONEj — The Kathmandu Post (@kathmandupost) November 14, 2026

САЩ възстановиха въздушния си трафик след няколкочасово спиране на всички излитания, причинено от проблеми с комуникационните системи за управление на въздушното движение, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

„В 20:15 ч. източноамериканско време отворихме отново въздушното пространство“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи на пресконференция в Белия дом. Той обвини за кризата остаряло оборудване от 80-те години на миналия век, което е довело до анулирането на хиляди полети.

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин подчерта, че няма данни за кибератака и че инцидентът няма никаква връзка с мащабния срив на Майкрософт вчера.

Федералната авиационна администрация (ФАА) съобщи, че излитанията могат да бъдат подновени, след като беше отменена националната забрана за всички заминаващи полети. Представители на администрацията определиха като причина за инцидента „претоварени“ и „остарели“ системи.

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Въпреки отмяната на ограничението авиокомпаниите няма да могат незабавно да възстановят нормалното си разписание, тъй като множество самолети и екипажи се намират извън предвидените си позиции.

Администрацията спря всички полети в национален мащаб вчера следобед по местно време, което принуди стотици самолети да бъдат пренасочени. Властите посочиха като причина „извънредни обстоятелства“, породени от комуникационни проблеми в регионалните центрове за управление на въздушното движение.