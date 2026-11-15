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Зеленски: Руски „Шахеди“ атакуваха украински подстанции на фона на ограниченията за Starlink

Зеленски съобщи, че руски дронове „Шахед“ са ударили подстанции и свърза атаките с ограниченията за използване на Starlink

15 ноември 2026, 13:48
Зеленски: Руски „Шахеди“ атакуваха украински подстанции на фона на ограниченията за Starlink
Източник: БТА

Р усия удари обекти на енергийната и железопътната инфраструктура в осем украински области през нощта, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

Той посочи, че атаките са станали отчасти възможни заради нови ограничения в употребата от Украйна на услугата “Старшийлд” на “Спейс Екс” (SpaceX). 

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“Руснаците атакуваха подстанции с “шахеди” (иранските дронове “Шахед” - б.ред.), написа той в социалната мрежа Екс.

“Много от тези удари бяха нанесени заради продължаващите ограничения на оперативната скорост на терминалите “Старшийлд” по фронтовата линия и във временно окупираните територии”, добави той. 

Източник: БТА    
Русия Украйна Война в Украйна Руски удари Енергийна инфраструктура Володимир Зеленски Спейс Екс Старшийлд Дронове Шахед Сателитни комуникации
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