"Всички плакахме": Свидетел на трагедията с "Титан" разказа за страха и фалшивата надежда

С видетел на катастрофата на подводницата "Титан" разказва пред BBC News за страха и фалшивата надежда, които са изпитвали хората на кораба за поддръжка.

Рори Голдън е участвал в експедицията Ocean Gate, когато контактът с подводницата и петимата ѝ пътници е бил изгубен по време на гмуркането до "Титаник" през юни 2023 г.

"Имахме в главите си образа на това как те са там долу, как им липсва кислород в ледения студ, как се ужасяват и страхуват", казва той.

