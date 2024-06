Година след трагедията с подводницата "Титан": Всичко, което знаем

18 юни, отбелязва една година от момента, в който подводницата "Титан" се спуска под вода към останките на "Титаник", преди да претърпи имплозия.

Подводницата "Титан", която се управлява от OceanGate Expeditions, се спусна в Атлантическия океан на 18 юни 2023 г., за да посети останките на "Титаник", който потъна през 1912 г., след като се разбива в айсберг, докато плаваше към Ню Йорк от Великобритания на първото си пътуване, убивайки около 1500 души.

Concerns have been raised about whether the Titan was destined for disaster because of its unconventional design and its creator’s refusal to submit to independent checks that are standard in the industry. https://t.co/lyyOjfoZgG — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 17, 2024

Останките на "Титаник" се намират на около 3800 метра под морското равнище - много по-ниско, отколкото могат да достигнат повечето подводници. Според OceanGate "Титан" е само една от петте подводни апарата в света, способни да достигнат толкова дълбоко.

На борда на подводницата бяха капитан Хамиш Хардинг, както и Шахзада Дауд и неговият син Сюлеман, Пол-Анри Нарджолет, изследовател на "Титаник", и главният изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш.

След като служителите загубили контакт с подводницата часове след като тя се спусна в океана, служители от бреговата охрана на САЩ установиха дни по-късно, че всичките петима на борда на подводницата, която е имала кислород за 96 часа, са загинали.

Оттогава някои хора се съмняват дали пълните останки от подводницата и останките на загиналите са били открити от служители на бреговата охрана на САЩ.

Изследователите откриха човешки останки сред остатъците на подводницата миналото лято - локализирани от дълбоководни роботи на близко разстояние от "Титаник".

Will Titan sub victims' bodies ever be found? What were the banging sounds? And how WAS the OceanGate vessel still operating despite safety concerns? All questions still left unanswered as probe continues into tragedy https://t.co/sdtsfAbD3d pic.twitter.com/YYRHVS0lPl — Daily Mail Online (@MailOnline) June 18, 2024

Междувременно един от бившите служители на OceanGate съди компанията за проблеми с безопасността през 2018 г., докато изследователят Крис Браун каза пред CNN миналия юни, че е планирал да пътува до останките на "Титаник" с подводницата, преди да се оттегли поради възприеманите рискове.

Той изрази притеснения относно частите, които компанията използва на "Титан" , които използват модифициран контролер за игри.

OceanGate казва на уебсайта си, че готовите компоненти са помогнали за „рационализиране“ на конструкцията, като същевременно я правят „лесна за работа и замяна на части“.

Въпреки опасенията относно предпазните мерки след трагедията с подводницата, Лари Конър, милиардер инвеститор в недвижими имоти, наскоро обяви планове да се осмели да посети останките на "Титаник".

Pieces of debris from the doomed sub that carried five people to the wreckage of the Titanic have been pulled from the ocean and returned to land. https://t.co/0apdiUQIk4 pic.twitter.com/yBZHUXn7jA — CBS News (@CBSNews) June 28, 2023

„Той [Конър] ми се обади и каза: „Знаеш ли, това, което трябва да направим, е да изградим подводница, която може да се гмурка до [дълбочини на ниво "Титаник"] многократно и безопасно и да демонстрира на света, че вие, момчета, можете да направите това, и че "Титан" е измишльотина", каза Патрик Лахи, съосновател и главен изпълнителен директор на Triton, компания, която произвежда подводници, пред Wall Street Journal през май.

