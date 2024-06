„Липсват ми всеки ден, всеки час“: Жената, загубила син и съпруг на "Титан" с трогателни думи

Ж ената с разбито сърце, която загуби съпруга и сина си на подводницата "Титан", отдаде трогателна почит към тях, една година след смъртта им.

Бизнесменът и съпруг на Кристин Дауд Шахзада, на 48 г., и синът ѝ Рубик Сюлеман, на 19 г., бяха двама от петимата пътници, загинали по време на експедицията до останките на "Титаник".

Публикувайки снимка на запалена свещ във Facebook, тя написа: „Когато хората с отиват, те вземат частица от теб със себе си.

„С наближаването на първата годишнина се завръщам към времето, което почти ме разби, но въпреки това любовта и подкрепата, които получих, бяха и все още са толкова огромни, че не мога да почувствам нищо друго освен да бъда благодарна.

„Липсват ми всеки ден, всеки час, всяка минута, никога няма да бъдат заменени. С тези свещи бих искал да изпратя светлината им на всеки, който е достатъчно отворен, за да я приеме.

„Бих искал да благодаря на всички за тяхната любов и молитви. Усетих ги и те ми помогнаха. Запалете свещ за загубените хора в живота си и изпратете тяхната светлина в света.“

На 18 юни миналата година подводницата "Титан" загуби връзка с кораба-майка, след като се гмурна към останките на "Титаник", край бреговете на Нюфаундленд.

По-късно официални лица обявиха, че смятат, че "Титан" се е взривил, когато е навлязъл на дълбочина от 3 800 метра, след като откриха поле от отломки.

Четири месеца след трагедията, през октомври, служители на бреговата охрана разкриха, че са извадили човешки останки от местопроизшествието и те са дадени за анализ.

'I miss them every day, every hour, every minute': Devastated wife and mother of Titan sub victims Shahzada and Suleman Dawood says deaths 'nearly broke me' but is helped by outpouring of 'love and support' as she marks first anniversary of tragedy https://t.co/Xdyn2Nc4xY pic.twitter.com/xyYMwESzb2

Освен Шахзада и Сюлеман, други загинали по време на експедицията включват Хамиш Хардинг, френският изследовател Пол-Анри Нарджоле и Стоктън Ръш, главен изпълнителен директор на Ocean Gate, компанията, която организира пътуването.

Френският изследовател Пол-Анри Наржоле, 77, беше един от петимата убити, когато подводница се взриви по време на пътуването до останките на "Титаник" преди година.

Преди първата годишнина дъщеря му Сидони Нарджолет каза, че той трябва да е бил „супер щастлив“, тъй като баща ѝ е починал, правейки любимото си нещо, и е починал „здрав с непокътнат ум“.

Christine Dawood, the wife and mother of two victims the #Titan submersible, is speaking out for the first time. Dawood says she was originally supposed to join her husband, Shahzada, on the sub, but decided to let her son, Suleman, go instead #TitanicRescue #titanicsub #news pic.twitter.com/BDMtg6cavx