Бреговата охрана на САЩ откри още отломки от подводница "Титан" и човешки останки

Б реговата охрана на САЩ е открила още отломки от подводницата "Титан", сред които се предполага, че има и човешки останки, съобщава Daily Mail.

Бреговата охрана заяви, че възстановяването и прехвърлянето на останалите части е приключило миналата сряда и публикува снимка, показваща непокътнатия титанов капак на 22-футовия плавателен съд.

Предполагаеми човешки останки са били внимателно извлечени от отломките на "Титан" и транспортирани за анализ от медици, заяви бреговата охрана, цитирана от Daily Mail.

Мисията, проведена от Военноморските сили на САЩ, е продължение на първоначалните операции по изваждане от дъното на океана на подводницата, открита на около 500 метра от "Титаник".

Преди това бреговата охрана съобщи, че е открила предполагаеми човешки останки заедно с части от подводница "Титан", в полето от отломки, разположено на дълбочина 12 500 фута.

Разследващите смятат, че "Титан" се е взривил при спускането си в дълбоките води на Северния Атлантически океан на 18 юни.

Морският разследващ борд на бреговата охрана заяви, че следователи от Националния съвет по безопасност на транспорта на САЩ и Канадския съвет по безопасност на транспорта са се присъединили към спасителната експедиция, а бреговата охрана координира действията си с международните разследващи агенции, за да извърши съвместен преглед на доказателствата с цел определяне на следващите стъпки за съдебномедицинска експертиза.

Междувременно Морският разследващ съвет ще продължи анализа и разпитите на свидетели преди публичното изслушване за трагедията, съобщиха официални лица във вторник.

Осъденият на смърт подводен апарат "Титан" изчезна по време на туристическо пътуване, организирано от OceanGate Expeditions, която междувременно прекрати дейността си.

Няколко дни след мистериозното изчезване бе обявено, че петимата пътници на борда са загинали на място, когато подводницата е претърпяла "катастрофална имплозия" само на 1 600 фута от носа на потъналия океански лайнер "Титаник".

