"Минута по минута": Трагедията на "Титан" разкрита в документален филм

П редстоящият документален филм за обречената подводница "Титан" включва клип със звуци от почукването, които спасителите уж са чули по време на издирването ѝ през юни 2023 г.

В "Минута по минута: Бедствието на подводница "Титан“ (Minute by Minute: The Titan Sub Disaster), който ще се излъчи по британския Channel 5 на 6 и 7 март, зрителите ще се запознаят с фаталния ден, в който подводницата OceanGate изчезва в Северния Атлантик с петима пътници на борда.

Banging Sound From Titan Sub Search Heard For First Time In New Documentary

Новият трейлър на документалния филм, който може да бъде видян на британския сайт UNILAD, съдържа аудиозапис, който разкрива, че по време на спасителната мисия в зоната на търсене е имало шумове, наподобяващи почукване. В новоизлезлия клип разказвачът припомня обнадеждаващите съобщения за почукване на 30-минутни интервали, преди пускането на зловещото аудио.

"Симетрията между тези почуквания е много необичайна", казва бившият капитан на подводница от ВМС Райън Рамзи. "То е ритмично, сякаш някой издава този звук, а фактът, че се повтаря, е наистина необичаен."

По това време, през юни 2023 г., съобщенията за звуци от издирвателните и спасителните екипи са потвърдени от Бреговата охрана на САЩ в изявление, в което се казва, че канадски самолет P-3 "е открил подводни шумове в зоната на търсене".

Малко след това старшина от Бреговата охрана на САЩ Бриана Картър заяви, че схващането, че тези шумове идват от вътрешността на кораба, не е вярно.

New 'Titan' Sub Documentary Features Audio of Rhythmic Knocking Heard During Search

"В момента нямаме нищо, което да показва имплозия или трясък", каза Картър на 21 юни, три дни след изчезването на подводницата.

Подводницата „Титан“ превозваше петима пътници и се насочваше към мястото на потъналия Титаник на 18 юни 2023 г. Тя изгуби сигналите с канадския експедиционен кораб "Полярен принц" "приблизително 1 час и 45 минути" след началото на гмуркането.

Според протокола Polar Prince е провел първоначално търсене, но след това е поискал помощ от бреговата охрана, след като не е успял да открие изчезналия кораб. Морското право поставя това под юрисдикцията на Бреговата охрана на САЩ в Бостън, която работи с канадската брегова охрана за координиране на екипите за търсене и спасяване.

На борда на подводницата се намираха пакистанският бизнесмен Шахзада Дауд и синът му Сулеман Дауд, както и изпълнителният директор на OceanGate Стоктън Ръш, експертът по "Титаник" Пол-Анри Наржоле и британският милиардер Хамиш Хардинг.

Снабдени с 96-часов кислород, те се надпреварват с времето, за да открият подводницата и да освободят потенциалните оцелели.

"Това е много сложно издирване и обединеният екип работи денонощно, за да използва всички налични средства и опит възможно най-бързо в опит да реши този много сложен проблем", заяви капитанът на бреговата охрана пред репортери на 20 юни.

На 22 юни търсенето приключи. Същия ден Бреговата охрана на САЩ потвърди, че всичките петима души се смятат за мъртви, след като са открити отломки, които вероятно са причинени от "катастрофална имплозия".

По време на тази пресконференция бреговата охрана заяви, че съобщенията за открити по-рано през седмицата звуци на "блъскане" вероятно не са звуци, идващи от "Титан", тъй като не съответстват на "катастрофална имплозия".