Германия не одобри термина „асоцииран член“ за Канада

Г ермания приветства призива на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за тясно партньорство с Канада, но заяви, че предложеният термин „асоцииран член“ трябва да бъде преразгледан.

Говорителят на канцлера Фридрих Мерц, Щефан Корнелиус, каза, че Берлин подкрепя задълбочаването на отношенията с Отава и е отворен към нови модели на партньорство. По думите му обаче използваната в предложението терминология трябва да бъде преразгледана.

Фон дер Лайен към Карни: Канада може да стане асоцииран член на ЕС

„Канада е особено близък партньор на Европа, поради което сме отворени към обсъждането на нови модели на партньорство, които да отразяват особеното значение на тези отношения. Въпреки това трябва да преразгледаме терминологията – наименованието, свързано с него“, заяви Корнелиус.

По-рано днес Фон дер Лайен каза пред Европейския парламент, че ЕС трябва да развива нови, по-тесни партньорства в отговор на нарастващия геополитически и икономически натиск. Тя подчерта, че отношенията с Канада трябва да бъдат издигнати „до възможно най-високо ниво“.

Канадският премиер Марк Карни също присъства на речта. Обръщайки се директно към него, Фон дер Лайен заяви: „Бих искала да работя с вас, за да отворим вратата за Канада да стане първият асоцииран член на ЕС“.

„Споделяме един океан, общи ценности и един начин на възприемане на света. А сега ще изградим заедно и общото си бъдеще“, каза председателят на ЕК.