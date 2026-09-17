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Брутални разкрития в новата книга за Даяна, Бъкингамският дворец ги отрича

Братът на покойната принцеса, граф Спенсър твърди, че разгневеният принц Чарлз му е казал броени дни след смъртта на принцеса Даяна: „Бъди сигурен, че ще я забравим достатъчно скоро“

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 септември 2026, 10:12
Брутални разкрития в новата книга за Даяна, Бъкингамският дворец ги отрича
Принцеса Даяна и принц Чарлз   
Източник: GettyImages

Б ъкингамският дворец обвини граф Спенсър в сряда вечерта, че разума му е помрачен от скръб, след като неговите остри твърдения за дни след смъртта на Даяна бяха разкрити от Daily Mail.

Графът твърди, че разгневеният принц Чарлз му е казал броени дни след смъртта на принцеса Даяна: „Бъди сигурен, че ще я забравим достатъчно скоро“, в разтърсваща мемоарна книга, която започва да се публикува на части в изданието.

Снощи Дворецът излезе с извънредно изявление, в което се казва: „Въпреки че по принцип не коментираме книги, Негово Величество има предвид, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да засегне преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не разпознават, дори много години след такава загуба“.

В обвинения, които ще предизвикат трусове в кралското семейство, експлозивната книга на Чарлз Спенсър разкрива подробности за яростен скандал с настоящия крал относно организацията на погребението на Даяна.

Спорът възниква след решението, противопоставено от брата на Даяна, че принц Уилям и принц Хари, тогава на 15 и 12 години, ще вървят в погребалната процесия на майка си. Графът твърди, че е настоявал пред тогавашния принц на Уелс, че Даяна не би искала нейните млади синове да преминават през такова публично изпитание.

Твърди се, че Чарлз е поставил под въпрос чувството за дълг на семейство Спенсър, преди да каже, че бившата му съпруга, чиято смърт предизвика световна вълна от скръб, скоро ще бъде забравена.

Удивителният разказ за предполагаемото избухване на краля преди почти 30 години е включен в книгата „Swan Song: Diana, My Sister“ („Лебедова песен: Даяна, моята сестра“), която 62-годишният граф Спенсър казва, че е написал, за да коригира „неистините“, изречени за по-голямата му сестра.

Книгата съдържа поредица от допълнителни извънредни твърдения за провалилия се брак на Даяна с Чарлз и бурните последващи събития след трагичната ѝ смърт в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г.

Разкритията са на път да вкарат Бъкингамския дворец в нова буря само седмици след завръщането на херцога и херцогинята на Съсекс и техните деца в Обединеното кралство от Калифорния.

На 6 септември 1997 г., шест дни след смъртта на Даяна, граф Спенсър произнася забележителна траурна реч на погребението ѝ, която по-късно е обявена за една от най-великите речи на XX в. Неговото разтърсващо слово в Уестминстърското абатство беше произнесено, след като той вървя редом с Уилям и Хари, както и с принц Чарлз и принц Филип, зад ковчега на Даяна в погребална процесия през централен Лондон.

В книгата си граф Спенсър пише, че когато един от най-висшите съветници на кралица Елизабет му казал в дни преди погребението, че Уилям и Хари ще участват в процесията, той отговорил: „Това няма да се случи“.

Но минути по-късно той получил телефонно обаждане от принц Чарлз, който настоявал, че 18 години по-рано самият той е вървял в погребалната процесия на лорд Маунтбатън, негов чичо. Мемоарът описва как Чарлз „полудял“, след като графът посочил, че принцът е бил на 30 години по време на погребението на лорд Маунтбатън през 1979 г.

В един от най-експлозивните пасажи в книгата граф Спенсър пише: „Принц Чарлз продължи своя поток от гняв, без аз да го прекъсвам. След това спря“.

„Предположих, че паузата сигнализира за опит да се овладее, но след това той отприщи по телефона това, което винаги съм приемал за неговото стаено презрение към Даяна и неговия ужас от това, че светът е толкова поразен от нейната смърт. „Бъди сигурен“, изсъска той, „ще я забравим достаточно скоро!“, пише още граф Спенсър.

Той казва, че е бил „толкова поразен“ от предполагаемите думи, че са му били нужни няколко секунди, за да отговори. „Не мога да повярвам, че току-що каза това“, казах сухо, преди да затворя“, пише той.

Описвана като „историческа“, книгата „Swan Song“ трябва да бъде публикувана в цял свят следващия вторник, в Обединеното кралство от Penguin Michael Joseph, подразделение на Penguin Random House.

Полицията в Нидерландия все още разследва това, което източници от издателството описват като „изключително подозрителна“ нощна кражба на четири копия от книгата от задната част на паркиран камион по-рано тази седмица.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
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