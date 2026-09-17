Технологии

Xiaomi REDMI Note 17 идва в 4 версии, още мощ и нов дизайн

Популярната серия получава и изцяло новия модел Note Pro Max, който предлага най-голямата батерия в гамата досега, като смартфоните са разработени с идеята да бъдат използвани в продължение на години и затова имат и по-здрави корпуси

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 септември 2026, 09:58
Xiaomi REDMI Note 17 идва в 4 версии, още мощ и нов дизайн
Източник: Xiaomi

Xiaomi въвежда в Европа ново поколение смартфони от серията Redmi Note, като този път компанията представя и нов флагман за линията. Redmi Note 17 Pro Max 5G е първият модел от типа Pro Max в историята на серията, съчетаващ голям дисплей, характеристики от флагмански клас и огромна батерия на цена, която е под тази на премиум сегмента смартфони. 

Устройството се захранва от силициево-въглеродна батерия с капацитет 9210 mAh – най-голямата, вграждана някога в смартфон на Xiaomi за европейския пазар. Благодарение на поддръжката на 100W HyperCharge и 27W обратно зареждане, моделът осигурява до три дни работа с едно зареждане при умерена употреба, като 20-минутно зареждане е достатъчно за цял ден работа.

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Разработен в партньорство с TÜV SÜD, моделът Pro Max получи първия в индустрията сертификат „5-Star TÜV SÜD Titan Quality“ за устойчивост при изпускане, водоустойчивост и работа на батерията. Вътрешната му конструкция Titan Structure издържа на падане върху гранит от височина до три метра, а защитата по стандартите IP66 и IP68 гарантира устойчивост при потапяне във вода. Визуално устройството се отличава с ексклузивното си покритие „Cloud Blush“ и фотохромен заден панел, който променя цвета си от мъгливо бяло към топъл розово-оранжев нюанс под въздействието на ултравиолетова светлина.

Източник: Xiaomi

Дълготрайността на батерията е още един от акцентите в представянето на Xiaomi. Според лабораторните тестове на компанията батерията запазва поне 80% от първоначалния си капацитет след 1000 цикъла на зареждане, което се равнява на приблизително шест години стандартна употреба. Моделът Pro Max също така включва шест години актуализации за сигурност и е проектиран така, че да осигурява софтуерно изживяване, сравнимо с това на ново устройство, през целия този период. 

Телефонът не разчита единствено на капацитета на батерията, за да оправдае наименованието си Pro Max. Той разполага с 6,83-инчов 1.5K дисплей с пикова яркост до 3500 нита, а изчислителната мощ се осигурява от платформата Snapdragon 6 Gen 5. Функцията за разширяване на паметта позволява увеличаване на наличната RAM до 24 GB, като същевременно Xiaomi въвежда в серията и своите функции HyperAI, както и Google Gemini и Circle to Search. 

Източник: Xiaomi

Pro Max обаче не е единствен. Xiaomi пуска на европейския пазар още три модела от серията Redmi Note 17. Redmi Note 17 Pro 5G предлага същия 6,83-инчов 1.5K дисплей и все така внушителна батерия с капацитет 8340 mAh, както и 67-ватово зареждане. Стандартният Redmi Note 17 5G е с батерия от 7700 mAh и 45-ватово зареждане, докато Redmi Note 17 има същата батерия, но както името подсказва, е без 5G.

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Цената на REDMI Note 17 Pro Max 5G започва от 559,90 евро за версията с 8GB/256GB и достига 619,90 евро за тази с 512GB. Цената на Pro 5G модела започва от 419,90 евро, на Note 17 5G – от 319,90 евро, а на стандартния Note 17 – от 249,90 евро. И четирите модела ще бъдат налични в България от 17 септември. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
смартфон мобилен телефон Redmi Xiaomi технологии
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