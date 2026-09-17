Прокуратурата разследва финансирането на хижа „Петрохан“

С офийската градска прокуратура разследва финансирането на дейности и финансовите операции, свързани с неправителствената организация, която стопанисва хижа „Петрохан“.

По досъдебното производство се събират и проверяват доказателства за произхода и движението на парични средства, както и за имущество, придобито с тях.

Проверяват покупката на автомобили

В хода на разследването са установени данни за закупени моторни превозни средства. Прокуратурата проверява откъде са дошли парите, с които са придобити автомобилите.

По указание на наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите е започнала действия за установяване на произхода на средствата.

Върху автомобилите вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. Това означава, че до изясняване на произхода на средствата с тях не може свободно да се разпорежда.

Проверяват банкови сметки в България и САЩ

Разследващите са установили банкови сметки на свързани с проверяваните дейности лица в България.

Открита е и банкова сметка в чужбина, която е под юрисдикцията на Съединените щати.

По тази сметка българските власти са изпратили искане за съдействие до компетентните американски институции. То е по линия на международното правно сътрудничество.

Прокуратурата продължава да проверява произхода и движението на парите, начина, по който са финансирани съответните дейности, както и други обстоятелства, свързани с разследването.

От СГП посочват, че ще информират обществеността при наличие на нови данни, които могат да бъдат оповестени, без това да пречи на разследването.