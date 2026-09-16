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Фон дер Лайен към Карни: Канада може да стане асоцииран член на ЕС

Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти на крака в Европейския парламент в Страсбург

16 септември 2026, 11:08
Фон дер Лайен към Карни: Канада може да стане асоцииран член на ЕС
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола (в средата) и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (вляво) посрещат премиерът на Канада Марк Карни (вдясно) в сградата на Европейския парламент в Страсбург   
Източник: БТА

Е вропейският съюз отваря вратата за безпрецедентно сближаване с Канада. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в речта си за състоянието на ЕС, че иска да работи с канадския премиер Марк Карни, за да може Канада да стане първият асоцииран член на Съюза.

Дипломатическият гаф на Урсула фон дер Лайен с Марк Карни

В речта за състоянието на Европейския съюз председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да работи с него „за отварянето на вратата Канада да стане първият асоцииран член на ЕС“.

Марк Карни: Канада не се стреми към членство в ЕС, а към "уникален съюз" с Европа

Тя прегърна министър-председателя и се ръкува с него, което предизвика поредни аплодисменти на крака.

В ясно насочено послание към Доналд Тръмп фон дер Лайен заяви: „Това партньорство не е насочено срещу когото и да било, а е в името на общата ни сила.“

Европа днес и утре: Речта за състоянието на ЕС
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ЕК
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Източник: "Политико"    
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