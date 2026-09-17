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Йотова в Страсбург: Откри изложба за Ботев и се поклони пред мощите на св. София

Президентът посети и българската православна община в Ешо, където получи специална изненада

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 09:59
Йотова в Страсбург: Откри изложба за Ботев и се поклони пред мощите на св. София
Източник: Пресцентър на Президентството

П резидентът Илияна Йотова откри изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“ в Европейския парламент в Страсбург. По време на визитата си във Франция тя посети и храма на българската църковна община „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт“ в Ешо.

  • 150 години безсмъртие на Ботев

Експозицията, посветена на Христо Ботев, е подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“.

Представянето ѝ в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин.

„Ботев е високият дух на България. Даде живота си за свободата на Родината. Създаде едни от най-добрите стихове в българската литература“, заяви Илияна Йотова при откриването.

Тя подчерта, че стремежът към свобода и към собствено Отечество е бил идеалът на Ботев, за който той е дал живота си, без да успее да види осъществяването му.

Президентът обърна внимание и на публицистиката на поета.

„Образите, които Ботев изгради в публицистиката си, сякаш се отнасят за нашето време, за 21 век - това е стряскащо. Политическата му сатира звучи толкова силно и днес“, каза Йотова.

В приветствието си тя цитира френския писател Жан д’Ормесон, според когото има нещо по-силно от смъртта - присъствието на отсъстващите в паметта на живите.

„Ботев продължава да живее в българската памет цели 150 години. За българите той не е само герой от националноосвободителното движение, Ботев е част от нас“, подчерта президентът.

  • Поклон пред мощите на св. София

По време на визитата си в района на Страсбург Илияна Йотова посети и храма на българската църковна община „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт“ в Ешо.

Тя беше посрещната от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, отец Георги от българската православна църковна община и кмета на Ешо Ив Сюблон.

Източник: Пресцентър на Президентството

В римокатолическата църква в Ешо се съхраняват мощите на св. София и нейните дъщери - св. Вяра, св. Надежда и св. Любов. Реликвите са дарени през 777 г. от римския папа на епископа на Страсбург.

Президентът се поклони пред мощите и подкрепи идеята те да бъдат донесени в София за празника на столицата през следващата година.

Предстои по въпроса митрополит Антоний да се срещне с архиепископа на Страсбург.

Илияна Йотова посочи, че мощите на св. София имат особен сантимент за България заради столицата, която носи името на светицата.

  • Среща с българската общност

Кметът на Ешо Ив Сюблон заяви, че визитата на българския президент е под знака на мира, братството между френския и българския народ и единството на Европейския съюз.

Йотова благодари за грижите, които се полагат за българския православен храм, превърнал се в духовен център за българската общност в района.

Източник: Пресцентър на Президентството

Домакините бяха подготвили и специална изненада за президента - среща с французойката Жозет Мюзар, която е била нейна учителка във Френската гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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