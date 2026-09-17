След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

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П олицията в Несебър задържа 36-годишен мъж от София, който е предизвикал поредица от инциденти на пътя, а при задържането си е оказал съпротива. Случаят е от ранните часове на 15 септември.

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Първото произшествие е станало в Свети Влас. По данни на полицията водачът на лек автомобил е ударил паркирана кола, стълб за улично осветление и пътен знак.

След катастрофата той напуснал мястото и потеглил с висока скорост към Несебър, преминавайки през централни улици. По пътя е допуснато и второ произшествие.

Полицаи го задържали принудително

„Водачът бил във видимо неадекватно състояние, като се е наложило полицаите да го задържат принудително заради оказвана съпротива“, коментира в ефира на „Здравей, България“ началникът на Районното управление в Несебър Антон Ганчев.

По думите му няколко метра след второто произшествие автомобилът спрял. На място пристигнали полицейски служители, които установили самоличността на водача.

При задържането мъжът оказал съпротива, поради което се наложило да бъде задържан принудително.

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Отказал тестове за алкохол и наркотици

36-годишният мъж отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той отказал и медицинско изследване.

„Лицето е отказало да бъде тествано за алкохол и наркотици, както е отказало да му бъде извършено и медицинско изследване“, посочи Антон Ганчев.

Заради отказите срещу водача е образувано бързо производство по Наказателния кодекс.

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Почувствал се зле след задържането

Докато били оформяни документите по задържането, мъжът се почувствал зле и състоянието му се влошило.

Към момента той е настанен за лечение в отделението по кардиология на УМБАЛ-Бургас.

От полицията уточняват, че 36-годишният мъж няма предходни криминални прояви.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около двата пътни инцидента и действията на водача.