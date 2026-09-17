Зеленски: Русия на два пъти опита да атакува самолета ми

Р усия е взела под прицел самолета, превозващ украинския президент Володимир Зеленски, два пъти през последните седмици, съобщи самият Зеленски в ексклузивно интервю за CBS News във вторник.

„В Молдова беше моят президентски самолет и затова те атакуваха Молдова. Когато се връщахме у дома, отново през Кишинев, направиха същото“, каза Зеленски.

Премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре по-рано заяви, че самолетът на Зеленски е бил „почти ударен“ от дрон в молдовското въздушно пространство, докато украинският лидер е излитал на път за Осло за посещение на 9 септември, като добави: „Това е реалността, в която той живее“.

Украинският лидер заяви пред CBS News във вторник, че един или два дрона са навлезли в молдовското въздушно пространство и по време на обратното му пътуване към Украйна няколко дни по-късно - инцидент, за който не е съобщавано по-рано.

По-късно украински официални лица съобщиха, че всички членове на президентската делегация са в безопасност и че тогава не е било ясно дали инцидентът е бил умишлен. Във вторник Зеленски заяви, че това е било част от руска стратегия за сплашване на него и на други чуждестранни лидери.

В неделя руски дрон удари пътнически влак, превозващ чуждестранни високопоставени лица на посещение в Украйна, включително висши европейски представители и бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, което ги принуди да се евакуират близо до полската граница.

„Може би не са знаели, че там е имало американци, или може би, напротив, са знаели, защото аз им нямам доверие. Мисля, че са знаели. Във влака е имало европейци, американци, голямата делегация, и те го атакуваха“, каза Зеленски пред CBS News.

През последните месеци идентифицирани и неизвестни дронове, някои от които проследени обратно до Русия, все по-често навлизат в европейското въздушно пространство. Във вторник изтребители на НАТО за първи път са свалили дрон в литовското въздушно пространство, според The Associated Press, цитирайки литовски военни представители.