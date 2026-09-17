България

Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна, велосипедист му спаси живота

21-годишният шофьор е избягал от мястото на инцидента, но по-късно е бил задържан

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 07:52
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Ш окиращи кадри от видеорегистратор показват как лек автомобил се качва на тротоара и блъска пешеходец на натоварен булевард във Варна, в близост до спирка на градския транспорт.

След инцидента шофьорът първоначално напуснал мястото, като изоставил автомобила си в междублоково пространство и продължил да бяга пеша.

„Първото нещо в главата ми беше това да се спре кръвта“, разказа пред NOVA свидетелят на инцидента Добромир Костадинов.

По време на катастрофата Костадинов преминавал през района като доставчик на хранителни продукти. След като станал свидетел на удара, той незабавно спрял и се притекъл на помощ.

Мъжът използвал личната си аптечка, за да окаже първа помощ на пострадалия до пристигането на медицинския екип.

„Когато видях раната и кръвта, знаех, че това трябва да се направи. Не е било изобщо като размисъл да продължа или не“, разказа Костадинов.

По думите му аптечката е в автомобила му от около шест години. Досега я е използвал при по-леки ситуации, но този случай е бил най-сериозният.

„Хората забравят, че карат по един-два тона стомана и го мислят за нормална част от ежедневието“, коментира още той.

Пострадалият е 44-годишен мъж. Той е настанен в лечебно заведение с контузия на лявото рамо и травма на главата.

По данни за състоянието му няма опасност за живота.

Водачът на автомобила, причинил инцидента, първоначално напуснал местопроизшествието. Той изоставил колата в междублоково пространство и се опитал да се отдалечи пеша.

Мъжът е на 21 години. По данни, представени по случая, той има предишни нарушения на Закона за движението по пътищата, както и криминални прояви, свързани с регистрацията на моторни превозни средства.

В крайна сметка шофьорът е бил задържан.

Следващата седмица Областната дирекция на МВР във Варна ще награди Добромир Костадинов и останалите хора, участвали в спасяването на пострадалия.

Сред тях е и служител на Четвърто районно управление във Варна. Той не бил на дежурство по време на инцидента, но се включил в преследването и успял да задържи шофьора, който се опитал да избяга.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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