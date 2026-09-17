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Руска въздушна атака срещу Одеса и Киев: Десетки са ранени, сред тях и деца

Поразена е 19-етажна сграда в Одеса, а в Киев са регистрирани експлозии от ракети „Циркон“. Украйна отвърна с атаки срещу Ростов и Ярославъл

17 септември 2026, 10:01
Руска въздушна атака срещу Одеса и Киев: Десетки са ранени, сред тях и деца
Източник: БТА

Ш естима души бяха ранени, сред тях две деца, при снощната руска атака срещу Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

В резултат на нощното нападение в Одеса щети са нанесени щети на 19-етажна жилищна сграда, информира Лисак.

В друг район на града е разрушена частна жилищна сграда, унищожени са стопански постройки.

Отломки са паднали върху складови съоръжения в близост до бензиностанция в Киев – обекти, които напоследък често стават мишена на руски атаки – както и на други места, заяви столичният кмет Виталий Кличко в приложението “Телеграм”. Градските власти съобщиха за най-малко десет ранени при ударите. 

Според експертни канали в "Телеграм" срещу града са били изстреляни няколко ракети "Циркон". Репортер на ДПА съобщи, че е чул няколко силни експлозии в града. 

Според украинските ВВС южните градове Днипро и Запорожие са били подложни на удари с балистични ракети. 

Трима души, сред които и дете, са пострадали, след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса, съобщиха местните власти в "Телеграм”.  

Междувременно Украйна атакува цели в Русия с бойни дронове, според съобщения в канали в "Телеграм". Сред целите са били южният руски град Ростов на Дон и Ярославъл, разположен североизточно от Москва. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си, съобщи авиационният регулатор „Росавиация“.

Сформирани са оперативни щабове, където се оказва помощ на населението.

Съответните служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева / БТА, Виктор Турмаков    
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