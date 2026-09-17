МВР събира ръководния състав преди президентските избори

М инистерството на вътрешните работи ще проведе Национално съвещание на ръководния състав. В него ще бъдат обсъдени основните приоритети и организацията на работа на главните и областните дирекции на МВР.
Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят задачите пред структурите на ведомството.
- Фокусът е върху предстоящите избори
Основна тема на съвещанието ще бъде подготовката и организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България.
Очаква се да бъдат обсъдени мерките за гарантиране на обществения ред и сигурността в изборния ден, както и координацията между различните структури на вътрешното министерство.
В рамките на подготовката за вота МВР има ангажименти, свързани с охраната на изборните секции, транспортирането и съхранението на изборните материали, както и с противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборния процес.
- На съвещанието са поканени премиерът и представители на прокуратурата и ДАНС
За участие в Националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Присъствието на представители на правителството, прокуратурата и службите за сигурност е свързано с необходимостта от координация между институциите по въпросите на обществения ред, сигурността и предстоящия изборен процес.