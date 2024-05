Генералният секретар на НАТО с призив към страните от военния алианс

Г енералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг днес каза, че е „дошло времето“ за страните от военния алианс да преосмислят някои от ограниченията за употребата на оръжията, с които снабдяват Украйна в подкрепа на битката на страната срещу Русия, предаде Ройтерс.

„Съюзниците доставят различна военна помощ на Украйна, а някои от тях са наложили ограничения за употребата на тези оръжия... Това са национални решения“, каза Столтенберг по време на реч, произнесена на срещата на външните министри на страните членки на НАТО в Прага. „Но с оглед на развитието на войната аз смятам..., че е дошло времето за преосмисляне на някои от тези ограничения, за да позволим на украинците наистина да се защитават“.

.@NATO Secretary General @jensstoltenberg said that even though NATO allies have given a huge amount of support to Ukraine, it is still not enough. He argues that the alliance should increase its efforts in certain areas to send a clear message to Russia. pic.twitter.com/bpMqadxeI6