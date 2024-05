Обещания за многомилиардна военна помощ: Как завърши западноевропейската обиколка на Зеленски

В последните дни украинският президент Володимир Зеленски направи обиколка в няколко страни от Западна Европа, завършила със сключването на двустранни споразумения за сигурност и обещания за предоставяне на значителна военна помощ за Киев. Тези обнадеждаващи за Украйна новини идват в тежък за нея момент на масирано руско настъпление и ожесточени боеве в Харковска област.

Във вторник в португалската столица Лисабон приключи блицтурне на Зеленски в три западноевропейски столици, в две от които той получи обещания за предоставяне на военна подкрепа за страната си в размер на милиарди евро.

Обиколката започна в понеделник от Мадрид, където украинският президент сключи с Испания пакт за сигурност, предвиждащ осигуряването на помощ за Киев във военната сфера от 1 млрд. евро през тази календарна година и от още 5 млрд. евро до 2027 г.

Испанската подкрепа ще включва ракети за противовъздушната отбрана на Украйна, плюс още танкове „Леопард“ и боеприпаси за артилерията.

„След повече от две години на война руската агресия не стихва, затова сега е по-нужно от всякога да удвоим подкрепата си“, каза премиерът на Испания Педро Санчес пред Зеленски, който освен с министър-председателя се срещна и с дошлия да го посрещне на летище „Барахас“ крал Фелипе Шести.

От Испания украинският президент се отправи към Белгия, която освен двустранно споразумение за сигурност и финансов ангажимент също за над 1 млрд. евро обеща да осигури на Киев през следващите четири години и 30 изтребителя Ф-16, първата партида от които ще пристигнат още тази година.

„Целта ни е да можем още тази година да използваме тези самолети на бойното поле и по този начин да укрепим позициите си на фронта“, каза Зеленски на срещата със своя домакин белгийския премиер Александър де Кро.

Следващата спирка от западноевропейското турне на украинския лидер го отведе в Португалия, където той сключи друг двустранен пакт за сигурност, придружен от обещание за предоставяне на военна и финансова помощ в размер на 126 милиона евро от новия португалски премиер Луиш Монтенегро.

Португалия е една от най-бедните западноевропейски страни и разполага с по-ограничени способности във военно отношение в сравнение с по-големите страни от ЕС, поради което и обещаната от Лисабон подкрепа не беше в такива внушителни размери като тази в Брюксел и Мадрид.

Всички тези ангажименти към Киев бяха обявени, докато на този фон в източната украинска Харковска област се водят ожесточени боеве, определяни от някои анализатори като критичен за Украйна етап от началото на войната.

Голямото настъпление в този участък от фронта на руската армия, която е по-добре екипирана от украинската и разполага с много по-големи възможности от нея в жива сила и техника, изправя Киев пред най-голямото военно предизвикателство от февруари 2022 г., когато Москва предприе пълномащабното си нахлуване.

Поради тази причина Зеленски се обърна към поддръжниците на Украйна, че сега не е моментът „да показват умора от войната“, визирайки закъсненията в предоставянето на западна военна помощ, особено на американската, които облагодетелстват Русия.

На този фон руският президент Владимир Путин отправи остро предупреждение от Узбекистан, където беше на посещение, че използването на западно въоръжение от Украйна за удари по територията на страната му може да тласне войната в опасна посока.

„Представителите на европейските страни, особено на тези, които са членове на НАТО, трябва да осъзнаят с какво си играят“, каза стопанинът на Кремъл пред репортери в Ташкент, правейки извода, че такива удари няма как да бъдат нанесени без предоставяне на Украйна на западни разузнавателни данни и разполагане на западни военнослужещи на терен.

Заплашително прозвучаха и думите му, че „страните с малка територия и гъсто населени райони“ трябва да бъдат особено внимателни.

ШВЕЦИЯ СЪЩО ОБЕЩАВА ПОМОЩ ЗА МИЛИАРДИ

Вчера в клуба на западните държави, обявили помощ за милиарди за Киев тези дни, се нареди и Швеция.

Скандинавската страна, която се присъедини към НАТО през март, заяви, че възнамерява да осигури подкрепа за Украйна на стойност 13,3 млрд. крони (1,25 млрд. долара), която ще включва цял ред военни доставки, включително на разузнавателни самолети ASC 890, ракети въздух-въздух със среден обсег Rb 99 и артилерийски боеприпаси, отбелязва Франс прес. Стокхолм възнамерява да предостави на Киев и всички свои верижни бронетранспортьори от типа PBV 302.

„Швеция ще подкрепи Украйна със своя 16-и пакет помощ – най-големия досега. Той е на стойност 13,3 млрд. крони“, каза пред репортери вицепремиерът Ебба Буш.

Зеленски приветства помощта в публикация в социалната мрежа „Екс“, окачествявайки я като критично важна за украинските отбранителни способности. „Тя не само ще спаси животи, но и ще допринесе за гарантирането на мира и сигурността в Европа в дългосрочен план“, написа украинският лидер.

Министърът на отбраната Пол Йонсон, който се включи в пресконференцията на Буш по видеоконферентна връзка, заяви, че разузнавателните самолети ASC 890 ще бъдат особено полезни за украинската противовъздушна отбрана, защото позволяват „засичането на изстреляни крилати ракети и дронове и на набелязването на цели на сушата и в морето“.

Швеция не изключи възможността да предостави на Украйна и от произвежданите от скандинавската страна изтребители „Грипен“, но във вторник беше помолена от коалицията за подпомагане на Киев с авиационна техника да задържи временно доставката, за да може да бъде даден приоритет на снабдяването на украинските военновъздушни сили с американските самолети Ф-16.

В последните дни Стокхолм обяви и помощ за Киев в размер на 650 млн. крони, чиято цел е да гарантира стабилността на енергетиката на Украйна, сектор, който в последно време е подложен на масирани руски удари. Предвиден беше и още един рамков пакет военно-гражданска помощ за Киев на стойност 75 млн. крони, която ще бъде отпускана поетапно в продължение на трите календарни години 2024, 2025 и 2026. Направено беше и обещание Швеция да не спира да подкрепя Украйна, „толкова дълго, колкото е нужно“.

Така цялостният размер на заделените от Стокхолм финансови средства за Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. надхвърля 100 млрд. крони (близо 10 млрд, щатски долара) което прави Киев най-големият получател в света на шведска помощ, отбелязва Франс прес.

