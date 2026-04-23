Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Р азминирането на Ормузкия проток може да отнеме шест месеца, което ще окаже влияние върху цените на изкопаемите горива в световен мащаб, са заявили от Пентагона по време на класифицирана презентация пред американския Конгрес, пише в. "Вашингтон пост", цитиран от Франс прес.

Американският всекидневник цитира трима служители, според които "депутатите са били информирани, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в Ормузкия проток и околностите".

Според презентацията на един представител на Министерството на отбраната на САЩ "някои от тях са били пуснати в морето от разстояние благодарение на ДжиПиЕс технологията", което затруднява тяхното откриване. Други са били "поставени от иранските сили с помощта на малки лодки".

Говорител на Пентагона е оценил информацията на вестника като "неточна", съобщава изданието. Но всъщност по въпроса за минирането на протока, през който при нормални условия преминава една пета от продавания в света петрол, има малко надеждна информация, отбелязва АФП.

Гвардейците на революцията, идеологическата армия на Иран, предупредиха в средата на април за "опасна зона" от 1 400 кв. км – или 14 пъти площта на Париж, отбелязва АФП – където може да има мини.

Миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че Техеран "с помощта на САЩ е изтеглил или е в процес на изтегляне на всички морски мини". Но информацията не беше потвърдена от Ислямската република. Корабособствениците, от своя страна, остават предпазливи. Дори в случай на официално отваряне на протока, те се нуждаят от уточнения относно маршрутите, по които да плават, и се опасяват от тези мини, предупреди миналия петък Нилс Хаупт, говорител на германския гигант "Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd).

Няколко неутрални държави заявиха, че са готови за "неутрална мисия" за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, който е в центъра на конфликта, започнал на 28 февруари с удари срещу Иран, преди влизането в сила на примирието между Вашингтон и Техеран на 8 април.

Според Техеран корабите трябва да получат разрешение, за да напуснат или влязат в Персийския залив през Ормузкия проток. САЩ блокират достъпа до иранските пристанища от 13 април.

Високопоставен ирански депутат заяви днес, че Техеран е получил първите си приходи от транзитни такси, въведени в стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес.

“Първите приходи от транзитни такси са депозирани в сметката в централната банка”, каза заместник-председателят на иранския парламент Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от агенция Тасним.

Други ирански издания също публикуваха това твърдение, без да дадат повече подробности.

По-рано министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговски кораби.

Вашингтон обаче предупреди, че блокадата на пристанищата на Ислямската република ще продължи до сключването на окончателно мирно споразумение. След това изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че Иран затваря протока до пълното сваляне на американската блокада, отбелязва АФП.

КГИР призова собствениците на плавателни съдове да спазват указанията на иранските власти и определи изявленията на американския президент Доналд Тръмп за ситуацията в Ормузкия проток като “незаслужаващи доверие”.