Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Иран обяви „опасна зона“ от 1400 кв. км в морето, а Пентагонът се готви за месеци разминиране. Междувременно Техеран започна да събира такси от търговските кораби, въпреки натиска на САЩ

23 април 2026, 12:21
Р азминирането на Ормузкия проток може да отнеме шест месеца, което ще окаже влияние върху цените на изкопаемите горива в световен мащаб, са заявили от Пентагона по време на класифицирана презентация пред американския Конгрес, пише в. "Вашингтон пост", цитиран от Франс прес.

(Във видеото: Иран плени два кораба в Ормузкия проток)

Иран минира Ормузкия проток

Американският всекидневник цитира трима служители, според които "депутатите са били информирани, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в Ормузкия проток и околностите".

Според презентацията на един представител на Министерството на отбраната на САЩ "някои от тях са били пуснати в морето от разстояние благодарение на ДжиПиЕс технологията", което затруднява тяхното откриване. Други са били "поставени от иранските сили с помощта на малки лодки".

Хегсет: Няма доказателства, че Иран е минирал Ормузкия проток

Говорител на Пентагона е оценил информацията на вестника като "неточна", съобщава изданието. Но всъщност по въпроса за минирането на протока, през който при нормални условия преминава една пета от продавания в света петрол, има малко надеждна информация, отбелязва АФП.

Гвардейците на революцията, идеологическата армия на Иран, предупредиха в средата на април за "опасна зона" от 1 400 кв. км – или 14 пъти площта на Париж, отбелязва АФП – където може да има мини.

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че Техеран "с помощта на САЩ е изтеглил или е в процес на изтегляне на всички морски мини". Но информацията не беше потвърдена от Ислямската република. Корабособствениците, от своя страна, остават предпазливи.  Дори в случай на официално отваряне на протока, те се нуждаят от уточнения относно маршрутите, по които да плават, и се опасяват от тези мини, предупреди миналия петък Нилс Хаупт, говорител на германския гигант "Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd).

Няколко неутрални държави заявиха, че са готови за "неутрална мисия" за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, който е в центъра на конфликта, започнал на 28 февруари с удари срещу Иран, преди влизането в сила на примирието между Вашингтон и Техеран на 8 април. 

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Според Техеран корабите трябва да получат разрешение, за да напуснат или влязат в Персийския залив през Ормузкия проток. САЩ блокират достъпа до иранските пристанища от 13 април. 

Високопоставен ирански депутат заяви днес, че Техеран е получил първите си приходи от транзитни такси, въведени в стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес. 

“Първите приходи от транзитни такси са депозирани в сметката в централната банка”, каза заместник-председателят на иранския парламент Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от агенция Тасним. 

Други ирански издания също публикуваха това твърдение, без да дадат повече подробности. 

По-рано министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговски кораби. 

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум

Вашингтон обаче предупреди, че блокадата на пристанищата на Ислямската република ще продължи до сключването на окончателно мирно споразумение. След това изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че Иран затваря протока до пълното сваляне на американската блокада, отбелязва АФП.

КГИР призова собствениците на плавателни съдове да спазват указанията на иранските власти и определи изявленията на американския президент Доналд Тръмп за ситуацията в Ормузкия проток като “незаслужаващи доверие”. 

Източник: БТА, Асен Георгиев/ Валерия Динкова    
Ормузки проток Морски мини Иран САЩ Разминиране Цени на петрол Геополитика Блокада Транзитни такси Конфликт
Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки" във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради

Шофьорът обяснил, че ги пренася с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира

Снимката е илюстративна

Констатирани са и несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на 30 април

Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби

Признава, че е влязъл без почти никаква подготовка, след като приятелката му го записва за кастинг буквално дни преди първите снимки на предаването. Самият той не е очаквал да стигне толкова напред и приема отпадането си с усмивка, макар в края на участието напрежението вече да му е натежало

Клиниката не е ремонтирана основно повече от 17 години

Случаят е от Павликени

Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното престъпление

Той е с влязла в сила ефективна тригодишна присъда заради финансови престъпления за над 5 млн. евро

Одиторите отбелязват още липса на необходимите декларации от част от членовете

