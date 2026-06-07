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„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

Държавният глава увери, че 50 000 американски войници в Близкия изток са в безопасност, но предупреди, че САЩ ще унищожат ядрените запаси на Ислямската република

7 юни 2026, 18:40
„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран
Източник: gettyimages

Д оналд Тръмп не изключи използването на американски сухопътни сили в конфликт с Иран, но заяви, че подобен сценарий е малко вероятен.

„Бихме могли да ги използваме. Малко вероятно е, но мисля, че ще ги държим там, докато (конфликтът) приключи“, каза той в интервю за NBC News. Според президента на САЩ, приблизително 50 000 американски войници, разположени в Близкия изток, „не са в опасност“. 

Съединените щати възнамеряват да конфискуват запасите на Ислямската република от високообогатен уран, независимо от резултата от преговорите с Иран, заяви още Тръмп.

„Ще дойдем (за урана) със или без тях. И никой няма да стреля по нас. Ако не сключим сделка, тогава ще ги елиминираме много силно, военно. Ако постигнем сделка и всичко върви гладко, ние (с Иран) ще работим заедно. Оборудването ще бъде наше. Ще го извлечем (урана) и ще го унищожим или на място, или ще го транспортираме някъде“, каза той. 

В същото интервю, излъчено в неделя, той призова за още „хирургически“ удари срещу „Хизбула“ в Ливан. „Бих искал да видя Ливан да има по-добър живот. Бих искал да видя по-хирургична атака срещу Хизбула. Мисля, че тя трябва да бъде по-хирургична“, каза Тръмп, според препис от интервюто за предаването „Meet the Press“ на NBC, записано в петък.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Иран САЩ ядрена програма уран военен конфликт Близкият изток Хизбула Ливан външна политика
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