Свят

Война на шпиони: Вашингтон обвини Тел Авив в тайни подслушвания, Израел отрича

Американското военно разузнаване повиши оценката за заплаха от Израел до „критично“ ниво в историята заради спорове как да се води войната с Иран, Тел Авив отрича обвиненията

7 юни 2026, 18:31
Война на шпиони: Вашингтон обвини Тел Авив в тайни подслушвания, Израел отрича
Източник: БТА

П ентагонът повиши оценките си за израелската шпионска дейност срещу Съединените щати до най-високото ниво в историята, според репортаж на Ен Би Си Нюз, в който се цитират двама американски служители.

В публикацията се твърди, че Пентагонът е повишил оценката си за контраразузнавателна заплаха от Израел до най-високото възможно ниво, като основната причина е напрежението между израелски и американски служители относно това как да се процедира във войната с Иран и неговите прокси терористични групировки.

Според официални лица, цитирани от Ен Би Си, документ за вътрешно ползване, издаден от Агенцията за военно разузнаване (АВР) на Пентагона , е повишил нивото за заплаха от Израел до "критично".

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че сред хората, които са станали обект на действие на израелските служби, са специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, висшият политически служител на Пентагона Елбридж А. Колби и един от висшите служители на министерството на отбраната Майкъл П. ДиМино IV.

Според източници на Ен Би Си, оценката на АВР включва кратък преглед с обем седем страници на нивото на заплаха и дори графики, докато "Ню Йорк Таймс" съобщава, че решението за повишаване на нивото на заплаха е взето, след като американски персонал, действащ в Израел, е съобщил, че на телефоните им е инсталиран софтуер за подслушване на комуникациите им.

Изявление на израелското посолство във Вашингтон гласи, че информацията за шпионаж е "напълно невярна", като говорител добави, че "Израел не събира разузнавателна информация за американски организации, камо ли за служители на правителството на САЩ".

Пентагонът отказа коментар, а Службата на директора на Националното разузнаване, която ръководи АВР на Пентагона, не отговори на искането на Ен Би Си за коментар.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Пентагон Израел шпионаж САЩ контраразузнаване Агенция за военно разузнаване национална сигурност разузнавателна дейност геополитика подслушване
Последвайте ни

По темата

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

carmarket.bg
Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда
Ексклузивно

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Преди 1 ден
6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите
Ексклузивно

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Преди 1 ден
<p>Мистерията на куклите убийци от Единбург</p>
Ексклузивно

Мистерията на куклите убийци от Единбург

Преди 1 ден
<p>Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага</p>
Ексклузивно

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

България Преди 3 минути

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

,

За първи път от 20 години: Номинираха жена за министър-председател на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Очаква се тя да поведе трансформацията на страната в областта на изкуствения интелект

.

Започват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас

България Преди 3 часа

Целта е да се избегне засушаване и налагане на воден режим

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

България Преди 4 часа

Специални благодарности отправи към Стилиян Петров за организацията на събитието

,

Какво се случва с тялото ни, когато спрем да ядем захар

Любопитно Преди 4 часа

Захарта действа като наркотик за мозъка, но тялото ни няма нужда от агресивен детокс. Вижте как организмът реагира стъпка по стъпка – от първия час с главоболие до пълния рестарт на вкуса след месец

Гонка с мотори завърши с катастрофа край Монтана, единият водач отказал тест за наркотици

Гонка с мотори завърши с катастрофа край Монтана, единият водач отказал тест за наркотици

България Преди 4 часа

По информация на очевидци мотористът не е успял да изпревари автомобил и се е ударил в него, движението в района е затруднено

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Свят Преди 4 часа

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса

Мария Моденска: Кралицата, която започна революция

Мария Моденска: Кралицата, която започна революция

Любопитно Преди 5 часа

Когато италианската принцеса най-накрая ражда момче, протестантите пускат слух, че бебето е чуждо и е внесено тайно в кралското легло, за да започне мащабен преврат

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя София - Варна край Лясковец

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя София - Варна край Лясковец

България Преди 5 часа

Автомобилите се пренасочват през село Козаревец

Руски дрон порази съоръжение за съхранение на ядрено гориво край Чернобил

Руски дрон порази съоръжение за съхранение на ядрено гориво край Чернобил

Свят Преди 6 часа

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

България Преди 6 часа

Други трима пострадали, настанени в болница, са извън опасност за живота

,

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Любопитно Преди 6 часа

Когато наемите в мегаполиса са по-скъпи от самолетен билет: Вижте как една американка превърти имотната криза, избирайки сутрешен полет пред безумните цени на апартаментите

"Спасявахме хора сред пламъци и хаос": Пожарникарите от Кремиковци разказаха за ужаса на "Челопешко шосе"

"Спасявахме хора сред пламъци и хаос": Пожарникарите от Кремиковци разказаха за ужаса на "Челопешко шосе"

България Преди 7 часа

Екипът, пристигнал първи на мястото на тежката катастрофа, предотвратил още по-голяма трагедия, четирима загинаха, трима са в тежко състояние

Историческа победа в Монако: Никола Цолов триумфира във Формула 2 след драматичен финал

Историческа победа в Монако: Никола Цолов триумфира във Формула 2 след драматичен финал

Любопитно Преди 7 часа

Българският пилот спечели основното състезание след стратегическо каране и ключови обрати в последните обиколки на надпреварата

17-годишен загина, след като се вряза с джип в къща в Дупница

17-годишен загина, след като се вряза с джип в къща в Дупница

България Преди 7 часа

Момчето е издъхнало на място вследствие на тежките травми

Нападението над автобус в Бургас: Как шофьорът се е справил с тревожната ситуация

Нападението над автобус в Бургас: Как шофьорът се е справил с тревожната ситуация

България Преди 7 часа

Инж. Петко Драгнев разказа, че кондукторката е в стрес, а водачът на превозното средство е сравнително по-спокоен след случилото се

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Лиъм Нийсън - от шофьор на мотокар до холивудски любимец

Edna.bg

100 отбрани гости на сватбата на племенника на крал Чарлз Трети

Edna.bg

Отиде си голяма легенда на Беласица и двукратен шампион с Литекс

Gong.bg

Талантите на Левски спечелиха турнира "Бате Шами"

Gong.bg

„Не исках да ставам пешка на режима“: Говори Павел Таланкин, носител на „Оскар“ за филма „Г-н Никой срещу Путин“

Nova.bg

Стоян Петков: Случаят „Баба Алино“ е резултат от системно бездействие

Nova.bg