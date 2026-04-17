Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Новината съобщи иранският външен министър Абас Арагчи

17 април 2026, 16:06
Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“
Ормузкия проток   
Източник: iStock/GettyImages

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски кораби за оставащия период на прекратяване на огъня, добавяйки, че това е в съответствие с прекратяването на огъня между Израел и Ливан, съобщи Си Ен Ен (CNN).

„В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня, по координирания маршрут, както вече беше обявено от Организацията за пристанища и мореплаване на Ислямска република Иран“, публикува Арагчи в X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди съобщението в публикация в Truth Social, повтаряйки, че проливът е напълно отворен. „БЛАГОДАРЯ ВИ!“, добави той.

Малко по-късно, той пусна второ съобщение: „Ормузкият проток е напълно отворен и готов за работа и пълно преминаване, но военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие по отношение на Иран само до момента, в който сделката ни с Иран е 100% завършена. Този процес трябва да протече много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент Доналд Дж. Тръмп“.

САЩ обявиха, че ще започнат морска блокада на Ормузкия проток по-рано тази седмица, след като Иран на практика затвори най-натоварения канал за превоз на петрол в света за седмици в отговор на американско-израелската атака срещу Иран през февруари.

Двуседмичното примирие между Иран и САЩ изтича на 22 април.

Цените на петрола падат

Цените на петрола току-що рязко паднаха, а фючърсите на акциите се повишиха, след съобщението на иранският външен министър.

Суровият петрол Brent, глобалният бенчмарк, падна с 9% до 90 долара за барел. WTI, американският бенчмарк, се понижи с 9,5% до 82,60 долара за барел.

Фючърсите на американските акции се повишиха: фючърсите на Dow се повишиха с 560 пункта, или 1,16%. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0,8%, а фючърсите, обвързани с Nasdaq 100, се повишиха с 0,9%.

Какво е Ормузкият проток и защо е важен?

Това е критичен корабен маршрут, през който се транспортира приблизително 20% от световния петрол и втечнен природен газ.

Географията на пролива позволи на Иран да го използва като лост по време на тази война, избирателно предотвратявайки преминаването на кораби през тесния воден път и едновременно с това покачвайки цените на петрола.

Ограничен на север от Иран, а на юг от Оман и Обединените арабски емирства (ОАЕ), коридорът - широк само около 50 км на входа и изхода си и около 33 км в най-тясната си точка - свързва Персийския залив с Арабско море.

Протокът е достатъчно дълбок за най-големите танкери за суров петрол в света и се използва от големи производители на петрол и втечнен природен газ от Близкия изток, както и от техните клиенти.

През 2025 г. около 20 милиона барела петрол и петролни продукти са преминавали през Ормузкия проток на ден, според оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Това е търговия с енергия на стойност близо 600 милиарда долара (447 милиарда британски лири) годишно.

Петролът идва не само от Иран, но и от други държави от Персийския залив, като Ирак, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ.

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

carmarket.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 20 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 23 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 19 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 19 часа
A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Любопитно Преди 20 минути

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

България Преди 38 минути

Министър Иван Христанов съобщи за спасена продукция за над 40 млн. лв. и обяви изграждането на 21 нови станции; служителите в Агенцията за борба с градушките ще получат допълнителни възнаграждения

,

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 1 час

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

„Шокиращо и непростимо": Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

Свят Преди 1 час

Британският премиер заяви, че е бил държан в неведение за провалените проверки за сигурност на Питър Манделсън; Стармър категорично отказа да подаде оставка и обеща пълна прозрачност пред парламента

Обвинените младежи за убийството на мъж във Варна остават в ареста

Обвинените младежи за убийството на мъж във Варна остават в ареста

България Преди 2 часа

Жертвата е 46-годишен мъж, който водел скитнически начин на живот

,

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Свят Преди 2 часа

Въпреки засиленото полицейско присъствие и сигналите за планирана атака с дронове, от Скотланд Ярд уверяват, че към момента няма повишен риск за обществената сигурност

Деница Суруджийска

„В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд" на САЩ

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Свят Преди 2 часа

Създаден да оцелее там, където всичко останало би се превърнало в прах, този самолет не е просто транспортно средство. Той е последната линия на отбрана на Съединените щати – летящ команден център, проектиран да функционира по време на ядрена война

<p>&bdquo;Голото&ldquo; оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi</p>

„Голото" оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Технологии Преди 2 часа

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол“ адреналин с марка Aprilia

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

България Преди 3 часа

Денят преди изборите е законово установен период на "предизборна тишина"

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е архивна

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Свят Преди 3 часа

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро“. Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

България Преди 3 часа

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

България Преди 3 часа

Той е дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” в град Велико Търново

<p>&bdquo;Това е почти паранормално&ldquo;:&nbsp;Изложба за &bdquo;Титаник&ldquo; се наводни на годишнината от трагедията</p>

Изложба за „Титаник" потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Любопитно Преди 3 часа

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Стартира 13-ият сезон на #steniskanabala: Много тениски. Една кауза. Хиляди причини да помогнеш

Edna.bg

Никол Кидман с неочакван нов път: Обучава се да стане „дула на смъртта“

Edna.bg

Гуардиола: Ако станем шампиони няма да е най-великото нещо

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от 29-ия кръг на Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Иран отваря напълно Ормузкия проток

Nova.bg

Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg