Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски кораби за оставащия период на прекратяване на огъня, добавяйки, че това е в съответствие с прекратяването на огъня между Израел и Ливан, съобщи Си Ен Ен (CNN).

„В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня, по координирания маршрут, както вече беше обявено от Организацията за пристанища и мореплаване на Ислямска република Иран“, публикува Арагчи в X.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди съобщението в публикация в Truth Social, повтаряйки, че проливът е напълно отворен. „БЛАГОДАРЯ ВИ!“, добави той.

Малко по-късно, той пусна второ съобщение: „Ормузкият проток е напълно отворен и готов за работа и пълно преминаване, но военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие по отношение на Иран само до момента, в който сделката ни с Иран е 100% завършена. Този процес трябва да протече много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент Доналд Дж. Тръмп“.

САЩ обявиха, че ще започнат морска блокада на Ормузкия проток по-рано тази седмица, след като Иран на практика затвори най-натоварения канал за превоз на петрол в света за седмици в отговор на американско-израелската атака срещу Иран през февруари.

Двуседмичното примирие между Иран и САЩ изтича на 22 април.

Цените на петрола падат

Цените на петрола току-що рязко паднаха, а фючърсите на акциите се повишиха, след съобщението на иранският външен министър.

Суровият петрол Brent, глобалният бенчмарк, падна с 9% до 90 долара за барел. WTI, американският бенчмарк, се понижи с 9,5% до 82,60 долара за барел.

Фючърсите на американските акции се повишиха: фючърсите на Dow се повишиха с 560 пункта, или 1,16%. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0,8%, а фючърсите, обвързани с Nasdaq 100, се повишиха с 0,9%.

Какво е Ормузкият проток и защо е важен?

Това е критичен корабен маршрут, през който се транспортира приблизително 20% от световния петрол и втечнен природен газ.

Географията на пролива позволи на Иран да го използва като лост по време на тази война, избирателно предотвратявайки преминаването на кораби през тесния воден път и едновременно с това покачвайки цените на петрола.

Ограничен на север от Иран, а на юг от Оман и Обединените арабски емирства (ОАЕ), коридорът - широк само около 50 км на входа и изхода си и около 33 км в най-тясната си точка - свързва Персийския залив с Арабско море.

Протокът е достатъчно дълбок за най-големите танкери за суров петрол в света и се използва от големи производители на петрол и втечнен природен газ от Близкия изток, както и от техните клиенти.

През 2025 г. около 20 милиона барела петрол и петролни продукти са преминавали през Ормузкия проток на ден, според оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Това е търговия с енергия на стойност близо 600 милиарда долара (447 милиарда британски лири) годишно.

Петролът идва не само от Иран, но и от други държави от Персийския залив, като Ирак, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ.