Куба получи нова пратка хуманитарна помощ от Мексико

Н ова пратка хуманитарна помощ от Мексико пристигна в Куба, която е обхваната от тежка икономическа и социална криза, четири месеца след въвеждането на петролно ембарго от Вашингтон, предаде Франс прес.

Това е шестото изпращане на хуманитарна помощ, което Мексико доставя на комунистическия остров от февруари насам. Корабът Asian Katra влезе в залива на пристанище Хавана тази сутрин, съобщиха журналисти на АФП.

Съединените щати наложиха петролно ембарго на Куба от края на януари, като се позовават на "извънредна заплаха", която според тях островът представлява за националната сигурност на САЩ. Оттогава само един руски танкер е получил разрешение да акостира, а запасите му вече са изчерпани.

В четвъртък представителят на ООН на острова предупреди за влошаването на "хуманитарната извънредна ситуация", през която преминава страната с население 9,6 милиона души, като предупреди за "взривоопасна комбинация" в момент, когато сезонът на ураганите едва започва.

Откакто преди два месеца беше стартиран хуманитарният план на ООН, оценен на над 90 милиона долара, но финансиран едва около една трета, условията "са се влошили в почти всички сектори", подчерта той.